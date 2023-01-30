【外滙基金】外滙基金去年投資虧損2024億、歷來最大虧損　第四季錄投資收益764億　余偉文：今年資產價格持續波動（不斷更新）

▲ 【外滙基金】外滙基金去年投資虧損2024億 港股投資蝕195億

金管局公布外匯基金在2022年錄得2024億港元投資虧損，為歷來最大虧損。其中，債券投資虧損533億；香港股票投資虧損195億；其他股票投資虧損612億元；非港元資產外匯估值下調401億元；其他投資收益虧損283億元。2022年外匯基金的投資回報率是負4.4%，其中「投資組合」回報率為負8.6%，而「支持組合」是負0.4%。「長期增長組合」自2009年開展投資至去年9月底的內部回報率年率為13%。

余偉文：去年投資環境打破「股債互補」

金管局總裁余偉文指，金融市場經歷了異常動盪的一年，美國聯儲局年內連續多次大幅加息，合共425個基點，引致環球債券和股市被大幅拋售，全年分別累計下跌16.2%及19.8%，跌幅顯著，而2022年的投資環境不單打破「股債互補」的傳統投資智慧，更成為近半世紀以來唯一一次股票、債券和主要非美元貨幣匯兌同時錄得負回報的一年。

外滙基金去年第四季錄得投資收入約631億元

不過，受惠於港股自去年10月底起反彈，外滙基金去年第四季錄得投資收入約764億元，扭轉前三季「見紅」情況；港股投資收入約163億元，表現遠超第三季的虧損約273億元；債券亦得投資收入約254億元；其他股票投資收入約312億元。

環球央行的貨幣政策將繼續主導投資前景

展望2023年，余偉文指，今年金融市場仍受到眾多不確定因素困擾，相信資產價格會持續波動，環球央行的貨幣政策將繼續主導投資前景，即使通脹去年似乎有見頂回落的跡象，但仍遠高於主要央行訂立的目標。

「聯邦公開市場委員會最新的議息紀錄亦提出，政策重點仍是遏制通脹，預期今年還有加息空間，在通脹和利率走勢尚未穩定下，如果實際情況與市場預期出現較大偏差，資產價格難免會再出現猛烈的波動或調整。」

主要國債收益率處於多年高位 債券變得更具吸引力

比較樂觀的是，受惠內地防疫措施逐漸放寬及刺激經濟措施推出，中國經濟今年有望強勁復甦，加上隨市場預期通脹進一步放緩，加息步伐放慢，債券變得更具吸引力，現時主要國債收益率處於多年高位，持有債券讓投資者能獲取較高的利息收入。

余偉文強調，外滙基金仍以「保本先行，長期增值」為投資原則，保持靈活性，作出適當的防禦性部署，維持高流動性，並持續多元化投資，以穩定外滙基金的長期投資回報，亦會密切留意市場發展，確保外滙基金能繼續有效地維持香港的貨幣及金融穩定。

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記者：胡學能