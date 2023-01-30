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【京東9618】京東擬於3月結束泰國及印尼業務　股價挫逾半成

股市 16:35 2023/01/30

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【京東9618】京東擬於3月結束泰國及印尼業務

據外電報道，京東 （09618） 於泰國及印尼業務將分別於3月3日及3月31日停止營運，而兩個網站將於2月15日停止接受訂單。京東全日跌5.6%，收報237.4元，成交額25.94億元。

京東表示，計劃從營運自家區域電子商務平台轉為建立具有物流及倉儲的跨境供應鏈網絡，以服務包括東南亞在內的全球客戶。

京東在一份聲明中表示，公司將繼續將資源用於建立跨境供應鏈基礎設施並與本地和全球合作夥伴合作以提供全球供應鏈解決方案。不過，公司沒有提及當地員工的安排。京東於泰國及印尼業務部門沒有立即回應置評。

去年12月，京東印尼子公司的企業傳播和公共事務主管Setya Yudha Indraswara在簡訊中表示，該公司已經裁撤約200個崗位，相當於當地人力的30%，並表示公司需要縮小規模，以適應業務挑戰。

【開市追揸沽】北水重臨港股有力再衝？ 商湯飆兩成追揸沽策略

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【阿里巴巴9988】阿里巴巴股價跌半成　千個買盤110元價位排隊低撈

編輯：姚卓然

網購平台 港股 印尼 泰國 東南亞 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD）
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