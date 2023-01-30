  • 17°C
香港時間 : 2023130日 (週一) 17:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股部署】恒指急跌逾600點 險守22000大關 里昂指中資股調整風險高

股樓投資 16:48 2023/01/30

分享：

分享：

港股升勢今日（30日）終告斷纜，恒指開市時微跌109點報22579點，之後跌幅不斷擴大，最低曾失守22000點，低見21992點，至收市報22069點，跌619點或2.7%，全日成交額2,032億元。

里昂發表報告，指出中國股市去年10月開始出現強勁反彈，現時股價高於200天平均綫的中資股比率，在過去13個星期內由5.4%颷升至83.3%，反映中國離岸股票升勢凌厲，但從歷史數據分析，每當這個比率超過75%時，MSCI中國指數面臨較高的調整風險，平均每周回報率下跌0.37%。

延伸閱讀：【2023年收息股】2023年想月月有息收? 買入呢7隻股 月月有錢袋【見下頁

    點擊圖片放大
    +13
    +12

科技股成今日跌市重災區，阿里巴巴（09988）收報108.4元，跌7.6%；同系的阿里健康（00241）報7.05元，跌7.9%，是表現最差藍籌；騰訊（00700）失守400元，收報385元，跌7.2%；小米集團（01810）收報12.64元，跌6.1%；京東集團（09618）收報236.6元，跌5.9%；美團（03690）收報173.1元，跌1%。

內房股同樣受壓，碧桂園（02007）及碧桂園服務（06098）收報2.99元及21.45元，分別跌7.7%及5.9%；龍湖集團（00960）收報26.55元，跌5.8%；中國海外（00688）收報21.85元，跌4.4%。

內需消費股亦未能倖免，海底撈（06862）收報21.75元，跌6.9%；李寧（02331）收報77.15元，跌4.7%；安踏體育（02020）收報118.2元，跌4.7%。

不過，一眾本地概念股逆市上升，中華煤氣（00003）收報8.06元，升3.1%；中電控股（00002）收報58.95元，升1.9%；港鐵（00066）收報42.8元，升1.7%；長和（00001）收報50.65元，升1.3%；新鴻基地產（00016）收報114.7元，升1.2%；恒生銀行（00011）收報132.9元，升1.1%。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

開啟hket App，閱讀全文
港股 市場動向 個股分析 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 海底撈（06862） 碧桂園服務（06098） 李寧（02331） 安踏體育（02020） 龍湖集團（00960）

下一篇文章

【商湯20】商湯有望納入富時指數 假後累升27% 市值重上900億
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

愈派愈豪? 渣打客戶派發大面額利是比例上升 近6成派港幣200元或以上利是
愈派愈豪? 渣打客戶派發大面額利是比例上升 近6成派港幣200元或以上利是
【開工利是2023】已婚下屬派唔派畀未婚上司？ 利是原來都有公價？
【開工利是2023】已婚下屬派唔派畀未婚上司？ 利是原來都有公價？
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【消費優惠】7-Eleven 推甜蜜限定 Sanrio characters「Love² 雙層杯」迎接情人節
【消費優惠】7-Eleven 推甜蜜限定 Sanrio characters「Love² 雙層杯」迎接情人節
【滙豐控股5】資金績前追捧 滙豐超買程度自1986年以來最高
【滙豐控股5】資金績前追捧 滙豐超買程度自1986年以來最高
【復常階段】提提你！1.30起撤銷隔離令安排　附確診者健康建議
【復常階段】提提你！1.30起撤銷隔離令安排　附確診者健康建議
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款