【港股部署】恒指急跌逾600點 險守22000大關 里昂指中資股調整風險高

港股升勢今日（30日）終告斷纜，恒指開市時微跌109點報22579點，之後跌幅不斷擴大，最低曾失守22000點，低見21992點，至收市報22069點，跌619點或2.7%，全日成交額2,032億元。

里昂發表報告，指出中國股市去年10月開始出現強勁反彈，現時股價高於200天平均綫的中資股比率，在過去13個星期內由5.4%颷升至83.3%，反映中國離岸股票升勢凌厲，但從歷史數據分析，每當這個比率超過75%時，MSCI中國指數面臨較高的調整風險，平均每周回報率下跌0.37%。

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科技股成今日跌市重災區，阿里巴巴（09988）收報108.4元，跌7.6%；同系的阿里健康（00241）報7.05元，跌7.9%，是表現最差藍籌；騰訊（00700）失守400元，收報385元，跌7.2%；小米集團（01810）收報12.64元，跌6.1%；京東集團（09618）收報236.6元，跌5.9%；美團（03690）收報173.1元，跌1%。

內房股同樣受壓，碧桂園（02007）及碧桂園服務（06098）收報2.99元及21.45元，分別跌7.7%及5.9%；龍湖集團（00960）收報26.55元，跌5.8%；中國海外（00688）收報21.85元，跌4.4%。

內需消費股亦未能倖免，海底撈（06862）收報21.75元，跌6.9%；李寧（02331）收報77.15元，跌4.7%；安踏體育（02020）收報118.2元，跌4.7%。

不過，一眾本地概念股逆市上升，中華煤氣（00003）收報8.06元，升3.1%；中電控股（00002）收報58.95元，升1.9%；港鐵（00066）收報42.8元，升1.7%；長和（00001）收報50.65元，升1.3%；新鴻基地產（00016）收報114.7元，升1.2%；恒生銀行（00011）收報132.9元，升1.1%。

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記者：李兆明