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【港元定存】港元定存8厘息尾班車最後召集 虛銀傳統銀行齊劈息

15:42 2023/01/30

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專家籲存戶追趕8厘港元定存息尾班車

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1月已近尾聲，今天（1月30日）暫有1間銀行減港元定期存款息，包括大眾銀行全面削息，當中1年期息率狠削0.3厘至4.1厘。港銀自去年底開始拒以「息」誘存戶，即使兔年首個交易日、上周四（1月26日）平保 （02318） 旗下虛擬銀行、平安壹賬通（PAOB）曾逆市獨加，但翌日即掉頭跟大隊減息，更減「凸」撤4厘息，大幅調低3個月年息0.4厘至3.8厘，又下降5個月年息0.42厘至3.98厘。

拆息今天全面倒跌，1個月拆息更6連挫，今天低見2.77厘；再者，市料聯儲局於本周四（2月2日）只輕手加0.25厘，而渣打香港 （02888） 要員更預期本港優惠利率（P）將按兵不動，業界料定存息將隨拆息低企而進一步跟減，遂忠告好息之徒宜搶乘高息尾班車。

港元定存1年最高4.65厘　專家：宜鎖定高息定存【下一頁

畢竟1月已倒數，不少港元定存特惠息也最後召集，最快到期包括渣打7天定存年息享8厘、恒生 （00011） 為特選客戶提供3個月及半年定存續期齊享4.68厘年息，以及工銀亞洲的優惠等，皆於明天（31日）屆滿。

事實上，多個超高息港元定存計劃只屬新春限定，舉集友3個特惠息為例，該行98天享3.9厘年息、188天年息為4.25厘、以及288天年息報4.2厘，起存金額100萬元，上限3000萬元，適合所有客戶斥全新資金在分行渠道開立；推廣期至下周三（2月8日），但額滿即止。

至於冠絕全城的高息王，中銀香港 （02388） 7天年息享18厘，該行於1月16日預告，客戶經BoC Pay或手機銀行派發或收取電子利市，均可於下周五（2月10日）至28日期間，透過手機銀行以「合資格新資金結餘」1萬元，開立「特優定期存款（電子利是）」，每名合資格客戶只享優惠一次。以上限10萬元計，期內賺息約345元。

儲利市錢揀銀行3妙法 港元定存息最高18厘【下一頁

回顧上星期兔年首個交易周，縱使僅得兩個交易天，竟多達15間大小銀行趕踏劈息快車，例如恒生連續兩周出手、東亞 （00023） 及上商亦減，建行亞洲更把4厘息下架等。

經歷去年底掀起的劈息潮，目前3個月年息以花旗的4.88厘奪冠，半年及1年年息是大眾財務分別以4.5厘及4.65厘摘冠。

而去年曾「瘋狂搶錢猛加息」的富邦，如今已失守三甲榜，旗下1年存息於不足1個月內累劈1厘至目前僅得4.1厘。就算上周五（27日）僅大新 （02356） 加息，惟仍未重上4厘，最高是半年及1年年息享3.6厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

工銀亞洲 恒生銀行（00011） 加息 美國聯儲局 拆息 渣打集團（02888） 虛擬銀行 大眾銀行 港元定期存款 定期存款

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