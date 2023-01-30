【解構｜小米】小米回吐5%　高盛：小米去年第四季手機出貨量低於預期、目標價升至13.2元

▲ 【解構｜小米】高盛：小米去年第四季手機出貨量低於預期、目標價升至13.2元

高盛發表研究報告表示，小米 （01810） 手機雖然升級持續，但去年第四季出貨量低於預期，而預期小米電動車料於2024年開始貢獻收入及錄得更大的虧損。

小米現回吐5%，報12.78元。

據Canalys數據顯示，小米手機去年第四季出貨量按年跌17%至3億部，即低於該行預期的3800至3900部，因非中國地區及印度出貨量疲弱。同時，據Counterpoint數據，小米手機於中國出貨量按年跌19%，較該行預測的稍強。因此，該行下調小米手機去年第四季收入預測7%，而2023至24年手機收入則大致不變，並維持2023年下半年錄得盈利復甦。

另外，有指小米在1月已展開其首輛電動車試駕測試，該行相信以中型房車市場打入車市是一個很好部署。假設小米將於明年上半年底推出首款車型，預計平均售價為2.8萬元人民幣，明年銷售達6萬輛，其後每年售出10萬輛，而第二款更高端的車型將於2025年發布。基於現金流量折算（Discounted Cash Flow，DCF）估算，小米電動車業務估值為280億元人民幣，或值每股1.1港元。

總而言之，高盛將輕微調整小米在2022年至24年經調整後純利預測負1%至4%，至86.1億元、106.2億元和120.8億元人民幣，以反映小米收入增長，但電動車料於2024年開始貢獻收入及更大的虧損的影響，將其目標價由11.5元上調至13.2元，維持為「中性」評級。

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編輯：姚卓然