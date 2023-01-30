  • 18°C
香港時間 : 2023130日 (週一) 15:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【解構｜小米】小米回吐5%　高盛：小米去年第四季手機出貨量低於預期、目標價升至13.2元

股市 15:13 2023/01/30

分享：

分享：

【解構｜小米】高盛：小米去年第四季手機出貨量低於預期、目標價升至13.2元

高盛發表研究報告表示，小米 （01810） 手機雖然升級持續，但去年第四季出貨量低於預期，而預期小米電動車料於2024年開始貢獻收入及錄得更大的虧損。

小米現回吐5%，報12.78元。

據Canalys數據顯示，小米手機去年第四季出貨量按年跌17%至3億部，即低於該行預期的3800至3900部，因非中國地區及印度出貨量疲弱。同時，據Counterpoint數據，小米手機於中國出貨量按年跌19%，較該行預測的稍強。因此，該行下調小米手機去年第四季收入預測7%，而2023至24年手機收入則大致不變，並維持2023年下半年錄得盈利復甦。

另外，有指小米在1月已展開其首輛電動車試駕測試，該行相信以中型房車市場打入車市是一個很好部署。假設小米將於明年上半年底推出首款車型，預計平均售價為2.8萬元人民幣，明年銷售達6萬輛，其後每年售出10萬輛，而第二款更高端的車型將於2025年發布。基於現金流量折算（Discounted Cash Flow，DCF）估算，小米電動車業務估值為280億元人民幣，或值每股1.1港元。

總而言之，高盛將輕微調整小米在2022年至24年經調整後純利預測負1%至4%，至86.1億元、106.2億元和120.8億元人民幣，以反映小米收入增長，但電動車料於2024年開始貢獻收入及更大的虧損的影響，將其目標價由11.5元上調至13.2元，維持為「中性」評級。

更多【即市財經分析】文章

【開市追揸沽】北水重臨港股有力再衝？ 商湯飆兩成追揸沽策略

相關文章：

【解構｜商湯】星展首予AI股商湯「買入」評級　列5大競爭優勢、看好中國AI市場擴大

【解構｜保險股】摩通：受惠通關後內地客赴港簽單　重申看好友邦及保誠

【解構｜影視股】IMAX中國、阿里影業齊升一成　摩根士丹利：內地賀歲片供應增多顯行業信心、點名看好這股

編輯：姚卓然

小米集團－W（01810） 港股 大行報告
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【大快活煲仔飯】大快活煲仔飯著火　大快活：因煲底過熱及天氣異常所致、已優化生產線

下一篇文章

【大行報告】大摩指蒙牛股價於未來15日有70%至80%機會上升　乳製品銷售在假期間明顯改善
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】阿里巴巴、騰訊齊跌7%　公用股逆市造好　期結日恒指跌600點、科指跌4%（不斷更新）
【港股市況】阿里巴巴、騰訊齊跌7%　公用股逆市造好　期結日恒指跌600點、科指跌4%（不斷更新）
【大行看法】洪灝：恒指料未來12個月可重上三萬點　直指後市一個關鍵技術位
【大行看法】洪灝：恒指料未來12個月可重上三萬點　直指後市一個關鍵技術位
【愛馬仕收藏】大劉劉鑾雄拍賣77件絕品手袋、總值逾1630萬　包括Hermès鑽石Birkin手袋（多圖）
【愛馬仕收藏】大劉劉鑾雄拍賣77件絕品手袋、總值逾1630萬　包括Hermès鑽石Birkin手袋（多圖）
【Morning精點】汪小菲婚內偷食照連環曝光｜究竟廚房鋅盆渠可唔可以倒滾水？
【Morning精點】汪小菲婚內偷食照連環曝光｜究竟廚房鋅盆渠可唔可以倒滾水？
【馬雲行蹤】馬雲在港再晤泰國首富謝國民父子　月內第二度會面惹合作揣測　阿里巴巴股價跌7%
【馬雲行蹤】馬雲在港再晤泰國首富謝國民父子　月內第二度會面惹合作揣測　阿里巴巴股價跌7%
【HSBC滙豐】滙豐月初以來累升19%　專家：股價或隨大市回調、建議呢個價才考慮買入
【HSBC滙豐】滙豐月初以來累升19%　專家：股價或隨大市回調、建議呢個價才考慮買入
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款