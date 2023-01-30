【自動駕駛】Mercedes‑Benz成全美第一間　獲頒布Level 3等級自動駕駛認證車廠

▲ 平治表示，已獲得美國汽車工程師協會頒布Level 3等級自動駕駛認證。

近年自動駕駛技術受盡各界留意，車廠都紛紛不遺餘力地開發相關技術。德國車廠平治（Mercedes-Benz）近日就宣布，其Drive Pilot自動駕駛功能在美國內華達州獲得認證，成為首間在美國獲政府批准第三級（Level 3）自動駕駛功能的車廠。

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平治表示，已獲得美國汽車工程師協會頒布Level 3等級自動駕駛認證，在美國國家公路交通安全管理局的規範下，Level 3等級自動駕駛技術即代表能讓車輛系統在各種情況下自行運作，但駕駛者需要維持足夠注意力，並且能隨時接手操作。

而目前平治所打造的Drive Pilot自動駕駛功能符合內華達州第482A法令規範，在此規範下讓車輛能以Level 3等級自動駕駛技術運作。平治預計，在2024年推出的S-Class及EQS Sedan車款，將搭載Drive Pilot自動駕駛技術。

除了平治，目前Audi、寶馬和富豪皆稱正在開發第三級系統，加州被視為下個測試和部署的新領域。

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責任編輯：曾曉汶

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