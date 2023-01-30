從加國偷渡赴美非法移民激增逾7倍 南部邊境臨近崩潰

非法移民早成美國多年問題，歷任政府致力嘗試打擊。美國北部邊境巡邏隊表示，從北部經加拿大偷渡入境的非法移民人數按年增逾7倍。當地邊境官員表示，對情況感到不安，指摘在嚴寒和充滿危機的偷渡道路上，蛇頭只顧利益，剝削絕望的尋求庇護人士。

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美國北部邊境巡邏隊報道指，與一年前同期相比，循加拿大偷渡的非法難民人數激增逾7.4倍。涵蓋佛蒙特州（Vermont）、紐約州及新罕布什爾州（New Hampshire）的「斯旺頓防區」（Swanton sector）巡邏官員Robert Garcia表示，對偷渡人士日益增加感到不安，警告偷渡過程不但嚴寒且充滿危險，而蛇頭正剝削已絕望的尋求庇護人士，或會帶來致命後果。

而涵蓋明尼蘇達州（Minnesota） 及北達科他州的大福克斯區（Grand Forks），在自10月1日以來的3個月內，亦錄得90宗拘捕報告，數量大幅增加。但美國現時更優先處理南部邊境，目前正有成千上萬名非法移民尋求經墨西哥入境，南部邊境已到達危機點。

大福克斯區邊境巡邏隊表示，若按財政年度計算，部門2023年度拘捕的非法移民人數已超越上個年度。部門在去年12月時拘捕441人，創記錄新高。最新數據更顯示，雖然已進入最嚴寒的冬季，但非法移民人數仍持續增加。

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據悉大福克斯區夜間氣溫經常降至華氏12度（攝氏負11度），巡邏隊更指不可預測風暴會在整個冬季帶來大量降雪及冰，令穿越陌生地區變得危險。此外，在潮濕及多風的環境下，持續甚至短暫暴露在戶外接近冰點的環境下，失溫風險很大。

北達科他州官員表示，因加拿大放寬對新冠疫情限制使從當地進入美國的非法移民激增，估計有人前往加拿大後，對當地生活不滿意轉向美國。有移民顧問表示，另一推動原因是加拿大對移民限制增加，移民相信在美國找到無需證件的工作機會更大。

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責任編輯：李俊儀