「死侍」誓帶英低組別球會上英超 豪稱10年內完成目標

加拿大影星「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）早前登陸英國球壇，成為第五組別球會域斯咸（Wrexham）班主之一。他對球會事務極之「上心」，近日更親臨主場，差點目睹球會爆冷晉級足總盃第4輪。賽前，賴恩雷諾士重申球會一定會升上英超，並在10年內完成目標。

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周日（29日）的足總盃第3圈比賽中，賽前被睇低一線的域斯咸一度領先，但被英冠球會錫菲聯（Sheffield Unied）在補時階段追和，無緣爆冷擊敗高組別球隊，晉級第4圈賽事。

班主之一的「死侍」賴恩雷諾士亦有入場觀賽，期間亦相當「肉緊」，情緒明顯受比賽影響，不時做出各種大動作。

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賽前受訪時，賴恩雷諾士表明與拍擋將長期經營球會，並希望把球會各方面提升至最高水平。他承諾球會將在10年內升上英格蘭球壇最高級別的英超作賽，堅信域斯咸未來會達成目標，亦會擴充球場至可以舉辦國際賽事及英超比賽。

2020年11月，賴恩雷諾士與同為演員的美國影星Rob McElhenney合組的RR McReynolds公司成功收購域斯咸，正式成為英國球會班主。

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責任編輯：吳漢培