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【商湯20】商湯有望納入富時指數 假後累升27% 市值重上900億

股樓投資 15:33 2023/01/30

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商湯（00020）無懼今日（30日）大跌市，股價逆市上升，截至3時報2.78元，升2.6%，成交額27.8億元。

富時羅素收到美國海外資產控制辦公室(OFAC)確認，商湯目前不受限於美國禁止該國投資者持有其股份的制裁，因此將在3月會對商湯被納入「富時全球股票指數」系列的資格進行評估。

延伸閱讀：【2023年部署】滙豐予恒指今年目標22810點   另推薦13隻通關受惠股【見下頁

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商湯股價上周五（27日）大升20%，自農曆新年假期後，至今三個交易日股價累計升幅達27%，最新市值亦漲至930億元。

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記者：李兆明

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