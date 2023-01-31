香港ETF市場2022年五大「之最」

2022年香港ETF市場除了成交額創新高，產品種類亦持續擴大。年內，香港上市ETF的平均每日成交額按年增長逾50%至120億元，另有29隻新上市ETF合共集資28億元。

以「大趨勢」（megatrend）為主題的ETF繼續備受關注，2022年，不少主題式ETF陸續上市，投資於ESG（環境、社會及管治）、區塊鏈、創新科技等範疇。以下讓我們一起回顧2022年香港ETF市場五個別具意義的紀錄。

1. 加密資產ETF成為交投「最活躍」的新上市ETF

自證監會於2022年10月31日正式准許虛擬資產期貨ETF在香港公開發售以來，截至2023年1月27日，已有三隻加密資產ETF在香港交易所上市，包括亞洲首隻比特幣期貨ETF，以及全球首隻以太幣期貨ETF，為個人投資者開拓加密資產領域的新機遇。

當中，首批兩隻於2022年12月上市的加密資產ETF，更成為了全年交投最活躍的新上市ETF，自上市後於該月最後兩周的合計平均每日成交額達到1,340萬元。

2. ESG ETF成為「最吸金」新上市產品類別

ESG ETF是2022年新上市產品中資金流入最多的產品類別，7隻以ESG為主題的新上市ETF錄得6.7億元的資金流入淨額，其中，投資於優質亞洲綠色債券的Global X彭博MSCI亞洲（日本除外）綠色債券ETF（3059／83059）錄得高達6.5億元的淨流入，佔去年新上市ETF淨流入金額之大部分。

3. 主題式ETF市場迎來「最多」新產品種類

2022年香港新上市ETF以主題式ETF為主導，新產品種類包括首隻元宇宙ETF、首隻碳期貨ETF、首隻以首次公開發行股票為主題的ETF、首隻區塊鏈ETF，以及首隻加密資產ETF（見表一）。年內，新上市主題式ETF的平均每日成交額為931萬元。

表一：於2022年新上市的主題式ETF

股份代號 產品名稱 上市日期 3034 南方東英元宇宙概念ETF 2022年2月21日 3060/83060/9060 中金碳期貨ETF 2022年3月23日 3171 三星區塊鏈技術ETF 2022年6月23日 2835 輝立香港新股指數ETF 2022年11月21日 3066 南方東英比特幣期貨ETF 2022年12月16日 3068 南方東英以太幣期貨ETF 2022年12月16日

4. 恒生科技指數產品成為十大成交榜中「最受歡迎」旗艦指數

以恒生科技指數為基準的ETP（包括槓桿及反向產品）於2022年的交投進一步增長：去年成交額十大ETP之中，共有4隻產品追蹤恒生科技指數，為十大成交榜中最多產品追蹤的基準指數。目前，香港共有6隻追蹤恒生科技指數的ETP，它們自2020年上市以來交投持續增長，於去年的平均每日成交金額為27.6億元（見表二），按年大幅上升279%，恒生科技指數因而成為了香港ETP市場中繼恒生指數、恒生國企指數後的第三大旗艦指數。

表二：追蹤恒生科技指數的ETF

股份代號 產品名稱 2022年平均每日成交金額（百萬港元） 3033 南方東英恒生科技指數ETF 1,375.43 7552 南方東英恒生科技指數每日反向（-2X）產品 592.38 7226 南方東英恒生科技指數每日槓桿（2X） 產品 577.77 3067/9067 iShares安碩恒生科技ETF 164.32 3032 恒生科技指數ETF 37.12 3088/9088 華夏恒生科技指數ETF 8.60

5. 香港ETF市場開創互聯互通「最新里程碑」

ETF於2022年7月4日正式獲納入滬深港通，標誌著香港交易所中港市場互聯互通計劃的最新里程碑。納入後首六個月，透過滬深股通（北向）及港股通（南向）交易的合資格ETF，其平均每日成交額分別達到人民幣6， 670萬元及9.1億港元。目前獲納入的合資格北向及南向的ETF分別有97隻及5隻。

香港ETF市場於新一年保持強勁勢頭，2023年首兩周的平均每日成交額達到163億元，較前兩周上升74%。隨著香港ETF市場的產品選擇更趨豐富，加上投資者對ETF加深認識，預期今年ETF市場有望取得更多進展！

