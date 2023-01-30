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【錯誤警報】iPhone 14車禍偵測再出事　日本滑雪區出現大量緊急呼叫

科技 14:27 2023/01/30

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日本總務省就指出，多個滑雪區附近的消防部門，最近處理比平時更多的緊急呼叫，其中有部分為iPhone 14車禍偵測的誤報。

iPhone 14車禍偵測功能自推出後，在外國確實救了不少民眾。惟其過於敏感的反應，卻造成其他不便。近日日本總務省就指出，多個滑雪區附近的消防部門，最近處理比平時更多的緊急呼叫，其中有部分為iPhone 14車禍偵測的誤報。

【iPhone 14】iPhone 14衛星SOS緊急服務　下月擴展至歐洲

【iPhone誤判】iPhone 14車禍偵測通報出錯　玩過山車當意外

據日媒《讀賣新聞》報道指，覆蓋了長野縣五個市鎮的長野縣北阿爾卑斯消防局，在12月16日至1月23日期間，共收到919個緊急呼叫，但有134個是錯誤的呼叫匯報，其中大部分為由滑雪場內的iPhone 14車禍偵測功能引發的自動報警。

而岐阜縣九條市消防局在1月1日至1月23日期間，也收到351個緊急電話，其中135個電話同樣是假警報。

事實上，去年底美國俄亥俄州薩米特縣4個滑雪場，共發出71通來自iPhone 14及Apple Watch的求救通知，大部分為「車禍偵測」功能誤報，未有緊急事件發生。外界憂慮，該功能恐佔用資源，讓真正需要救援者被迫延後救援。

【iPhone 14開箱】iPhone 14 Pro Max大升級　實試動態島+4K電影拍攝（多圖+有片）

責任編輯：曾曉汶

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