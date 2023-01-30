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【中國製造】減少依賴　Sony轉移相機內地生產線至泰國

科技 16:35 2023/01/30

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Sony稱仍保留本地相機及其他產品的中國生產線。

由於中美政治局勢緊張，以及新冠肺炎疫情下，中國嚴厲的清零防控政策導致供應鏈間歇性中斷，全球相機市佔率排名第二的索尼（Sony）已將針對日本、美國及歐洲等地市場的相機生產線轉移至泰國。換言之，Sony的中國內地相機生產線只供貨給當地市場；至於其餘產品的內地生產線，據Sony表示產品仍會繼續出口至其他國家。

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現時已有多個外國品牌遷出或逐步計畫撤出內地的生產線。例如佳能（Canon）於2022年將部分在中國廠房生產的相機撤回日本國內、大金工業（Daikin）則計畫於2023年財政年度內，建立一條非內地的供應鏈，以避免過度依賴中國製造的零部件。

而Sony在中國與美國之間的政治緊張加劇後，已率先將供應美國市場的相機生產線轉移至泰國，針對歐洲及日本市場的相機生產設施，也已於2022年底轉至泰國。

不過，Sony強調將繼續專注於中國市場，沒有退出中國的計畫。目前電視機、遊戲機及相機鏡頭等Sony其他產品，仍由內地廠房製造並出口至其他國家。

【CES 2023】PS5主機銷量破3,000萬部　Sony總裁：缺貨情況結束

責任編輯：莫悠悠

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