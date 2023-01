黑莉轟特朗普同拜登太老 「美國唔需要80歲總統」

美國將在2024年選出下任總統,接近80歲前總統特朗普表明角逐寶座。近日前美國駐聯合國大使黑莉直言,美國需要新世代人物領導,唔需要一名80歲總統。據悉,黑莉亦將參加來年的總統選舉。

【烏克蘭戰爭】特朗普豪言 24小時内可解決俄烏戰事 【下一頁】

黑莉(Nikki Haley)上周六(28日)發片,稱「是時候讓新世代來帶領」(It's time for a new generation to lead.)。影片為黑莉月初受訪時,被問及過往曾稱當特朗普(Donald Trump)參加2024年大選,她將不會角逐。

片中黑莉卻稱,美國存亡為大事(survival of America matters),超越任何個人意願。她指當了解美國的未來,明白是時候由新世代來改變,不認為需要一名80歲的美國總統,暗指特朗普與拜登(Joe Biden)太老。

黑莉更聲言,新世代人物是時候挺身而出,開始真正修改問題。同一訪問中,黑莉更透露即將公布自己是否參加來年總統大選。

It's time for a new generation to lead. pic.twitter.com/vDG8eWtUpC — Nikki Haley (@NikkiHaley) January 28, 2023

美軍將領私下告知華禮仕 英軍不再被視為頂級 【下一頁】

至於當日支持特朗普的言論,黑莉強調當時美國未「狼狽」撤出阿富汗,通貨膨脹及犯罪率仍未高企;外交政策未亂成一團及濫藥問題未淹沒美國,如今卻有很多地方需要改變。

同時,黑莉亦自認她能夠成為下一位帶領美國的年輕世代領袖。

緊貼地緣政治變化,立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯:吳漢培