黑莉轟特朗普同拜登太老 「美國唔需要80歲總統」

美國將在2024年選出下任總統，接近80歲前總統特朗普表明角逐寶座。近日前美國駐聯合國大使黑莉直言，美國需要新世代人物領導，唔需要一名80歲總統。據悉，黑莉亦將參加來年的總統選舉。

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黑莉（Nikki Haley）上周六（28日）發片，稱「是時候讓新世代來帶領」（It's time for a new generation to lead.）。影片為黑莉月初受訪時，被問及過往曾稱當特朗普（Donald Trump）參加2024年大選，她將不會角逐。

片中黑莉卻稱，美國存亡為大事（survival of America matters），超越任何個人意願。她指當了解美國的未來，明白是時候由新世代來改變，不認為需要一名80歲的美國總統，暗指特朗普與拜登（Joe Biden）太老。

黑莉更聲言，新世代人物是時候挺身而出，開始真正修改問題。同一訪問中，黑莉更透露即將公布自己是否參加來年總統大選。

It's time for a new generation to lead. pic.twitter.com/vDG8eWtUpC — Nikki Haley (@NikkiHaley) January 28, 2023

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至於當日支持特朗普的言論，黑莉強調當時美國未「狼狽」撤出阿富汗，通貨膨脹及犯罪率仍未高企；外交政策未亂成一團及濫藥問題未淹沒美國，如今卻有很多地方需要改變。

同時，黑莉亦自認她能夠成為下一位帶領美國的年輕世代領袖。

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責任編輯：吳漢培