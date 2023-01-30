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【大行點睇】中金：內地春節消費溫和復甦 飲食居家商品消費增長較快

股樓投資 14:18 2023/01/30

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內地春節長假期剛過去，中金發表報告指，稅務數據、地方樣本數據都顯示，今年春節消費同比溫和增長，但環比改善明顯。從結構來看，商品消費中飲食、居家相關的商品消費增長較快，服務消費增長明顯快於往年，觀影、演出等綫下文娛活動，文旅、出行、住宿、跨境等相關消費同比大幅改善。

報告指出，國稅總局披露的增值稅發票數據顯示，今年春節假期全國消費相關行業銷售收入同比增長12.2%，略低於去年的3年複合增速12.5%，各省、城市披露的樣本企業零售數據也顯示，各地方的消費增長中位數在7.6%左右，比去年統計的樣本中位數8.5%低0.9個百分點。

內地經濟數據圖表一覽：

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從增速變化來看，這兩個樣本增速較去年春節都略有回落，顯示出今年春節總體消費同比增長並不出色。不過即使樣本數據高估總體消費的增速，也還是可以看出總體消費同比應該是溫和增長，明顯好於去年底全國社零總額負增長的情形。這意味著環比來看，消費應該有明顯的復甦。

增值稅發票數據顯示，春節假期商品消費同比增長10%，較2019年同期的複合增速為13.1%。其中，糧油食品商品銷售收入同比增長31.5%，果品蔬菜、肉禽蛋奶、酒水飲料分別同比增長39%、28.6%、18.7%。居家相關消費也增長較快，文體用品、家具、五金分別增長 20.9%、15.2%、8.6%。

從地域來看，今年返鄉規模進一步增長，部分省份務工人員提前返鄉，帶動務工大省、低能級城市的消費改善更大。

不過和疫情前相比，有一些綫下消費活動仍未完全恢復，比如春運旅客發送、假期旅游收入、連鎖酒店收入，分別為2019年同期的53%、73%、80%。未來伴隨疫情影響減弱和復工複產推進，我們預計消費改善仍有「後勁」。

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記者：李兆明

 

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