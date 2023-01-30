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【通脹時代】紫金發盈喜 料去年多賺28%

股樓投資 14:10 2023/01/30

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內地大型黃金生產商紫金礦業(02899) 公布盈喜，預期截至去年12月31日止年度純利約200億元（人民幣．下同），同比增長約27.61％，扣除非經常性損益的淨利潤約195億元，同比增加約32.8％。資金趁好消息出貨，至2時紫金報12.88港元跌4.1%。

【滙豐控股5】資金績前追捧 滙豐超買程度自1986年以來最高  詳情請看【下一頁

紫金表示，純利增長主因去年度礦產金55.9噸，同比增長17.68％；礦產銅85.9萬噸，同比增長47.09％；礦產鋅（鉛）44.2萬噸，同比增長1.8％；礦產銀387.5噸，同比增長25.5％，其中，礦產金、礦產鋅銷售價格同比上升，礦產銅、礦產銀銷售價格同比下降。此外該集團指，去年度營業收入約2,700億元，資產總額升至約3,000億元，部分合營及聯營公司運營能力同比大幅提升，盈利能力增加。

陳茂波料今年財策調至中間偏鬆 仍未決定是否再派消費券  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

紫金礦業（02899） 港股

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