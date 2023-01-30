【電動車】小鵬汽車跌2%、委任王鳳英為總裁　何小鵬續任CEO兼主席（第二版）

▲ 【電動車】小鵬汽車委任王鳳英為總裁 何小鵬續任CEO兼主席

小鵬汽車 （09868） 公布，委任長城汽車 （02333） 原總裁王鳳英為集團總裁，即日生效。內地傳媒早前已傳出，王鳳英將跳槽加入小鵬汽車，並指她將替任創辦人何小鵬CEO職位。小鵬汽車最新公告顯示，王鳳英加盟後出任全新崗位，會向CEO兼主席何小鵬匯報，意味何小鵬職位未有變動。

小鵬全日跌2%，收報39.5元。

據小鵬資料指出，王鳳英加入後，會主要負責小鵬汽車產品規模、產品組合管理和銷售運作。王鳳英於1991年至2022年間於長汽工作，1999年畢業於天津財經學院，獲經濟學碩士學位，現年52歲。

何小鵬在聲明中讚許王鳳英在業內有逾30年經驗，涉及銷售、戰略和高級管理，在行內有良好聲望，期望她協助集團繼續提升產品組合。

註：第二版加入王鳳英簡歷。

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編輯：麥德銘