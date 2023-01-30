【搶人才】豐厚美食福利成吸人才新勢？　戶戶送去年12月企業訂單量按年升100%

不少企業意識到與同事們分享美食，是增進感情及深化團隊精神的好方法。戶戶送（Deliveroo）去年12月單月消費額與2022年的每月平均消費額相比，高出近60%，按年更上升100%。

戶戶送數據顯示，在2022年，專業服務（Professional Services）行業的客戶，例如金融服務公司、律師事務所及顧問公司等，為員工訂購的外送定單數目最多。

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為協助餐廳合作夥伴增加收入，該公司去年將到會餐飲菜式選擇增加了70%，收錄近320項到會菜式選項。當中西餐、泰國菜和中菜為去年12月份最受企業歡迎的菜式。節日派對必備的經典食品，如高質薄餅，仍然是不少企業的最愛。為迎接各個新年派對，越式春卷等健康選擇亦越來越受歡迎。

同時，其電子禮品卡銷售額於去年12月的按年上升3倍，金額從100元到500元不等。盡管企業開始逐步取消遙距工作安排，惟他們仍為員工提供膳食相關的福利，並認為膳食福利是吸納新員工及維持員工士氣的最佳方法。

戶戶送香港區總經理許志賢表示：「種種跡象顯示，不少企業在後疫情時代，採用更具成本效益的方式，以美食福利獎勵員工，藉此培養更深厚的公司文化，並鞏固團隊關係。」

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責任編輯：楊嘉軒