  • 17°C
香港時間 : 2023130日 (週一) 14:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【搶人才】豐厚美食福利成吸人才新勢？　戶戶送去年12月企業訂單量按年升100%

商業 13:55 2023/01/30

分享：

分享：

不少企業意識到與同事們分享美食，是增進感情及深化團隊精神的好方法。戶戶送（Deliveroo）去年12月單月消費額與2022年的每月平均消費額相比，高出近60%，按年更上升100%。

戶戶送數據顯示，在2022年，專業服務（Professional Services）行業的客戶，例如金融服務公司、律師事務所及顧問公司等，為員工訂購的外送定單數目最多。

【麥當勞優惠】麥當勞推廣「去麥記lor？」　每日送出10000張換領券

為協助餐廳合作夥伴增加收入，該公司去年將到會餐飲菜式選擇增加了70%，收錄近320項到會菜式選項。當中西餐、泰國菜和中菜為去年12月份最受企業歡迎的菜式。節日派對必備的經典食品，如高質薄餅，仍然是不少企業的最愛。為迎接各個新年派對，越式春卷等健康選擇亦越來越受歡迎。

同時，其電子禮品卡銷售額於去年12月的按年上升3倍，金額從100元到500元不等。盡管企業開始逐步取消遙距工作安排，惟他們仍為員工提供膳食相關的福利，並認為膳食福利是吸納新員工及維持員工士氣的最佳方法。

戶戶送香港區總經理許志賢表示：「種種跡象顯示，不少企業在後疫情時代，採用更具成本效益的方式，以美食福利獎勵員工，藉此培養更深厚的公司文化，並鞏固團隊關係。」

【餐飲優惠】九龍酒店星馬泰自助餐　早鳥7折優惠

責任編輯：楊嘉軒

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【消費調查】超過2成港人月花超過2000元買外賣　灣仔區消費金額冠全港
2022/10/17
【消費調查】超過2成港人月花超過2000元買外賣　灣仔區消費金額冠全港
【外賣商機】吉野家外賣需求增　推常溫即食牛肉飯料包及湯料
2022/10/09
【外賣商機】吉野家外賣需求增　推常溫即食牛肉飯料包及湯料
【外賣優惠】MegaBox X foodpanda推出優惠　全單最高可享4折（附優惠碼）
2022/02/24
【外賣優惠】MegaBox X foodpanda推出優惠　全單最高可享4折（附優惠碼）
【外賣商機】戶戶送調查：70%最關心身心健康　倡餐廳定期更新菜單配合新飲食趨勢
2022/02/22
【外賣商機】戶戶送調查：70%最關心身心健康　倡餐廳定期更新菜單配合新飲食趨勢

你可能感興趣

【消費調查】超過2成港人月花超過2000元買外賣　灣仔區消費金額冠全港
12:30 2022/10/17
【消費調查】超過2成港人月花超過2000元買外賣　灣仔區消費金額冠全港
【外賣商機】吉野家外賣需求增　推常溫即食牛肉飯料包及湯料
19:09 2022/10/09
【外賣商機】吉野家外賣需求增　推常溫即食牛肉飯料包及湯料
【外賣優惠】MegaBox X foodpanda推出優惠　全單最高可享4折（附優惠碼）
14:10 2022/02/24
【外賣優惠】MegaBox X foodpanda推出優惠　全單最高可享4折（附優惠碼）
網上購物 美食 家品 職位招聘 市場拓展 疫情 超市 中西區 遙距工作 泰國

下一篇文章

【疫市營商】智能玩具增添STEM、親子元素　寓學習於娛樂　疫下大賣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【餐飲優惠】九龍酒店星馬泰自助餐　早鳥7折優惠
【餐飲優惠】九龍酒店星馬泰自助餐　早鳥7折優惠
【說好香港故事】阿布泰搶人才搶商機　以特許經營拓展零售市場
【說好香港故事】阿布泰搶人才搶商機　以特許經營拓展零售市場
【2023兔年】MegaBox新春期間人流及消費　比平日增加約2成
【2023兔年】MegaBox新春期間人流及消費　比平日增加約2成
貿發局4大工作焦點　聯繫環球商界創新機遇
貿發局4大工作焦點　聯繫環球商界創新機遇
【兔年開工利是】各行業老細開工利是預算增　廣告營銷公司派1,000元＋額外假期最驚喜
【兔年開工利是】各行業老細開工利是預算增　廣告營銷公司派1,000元＋額外假期最驚喜
【裁員潮】孩之寶業績疲弱　將裁員15%
【裁員潮】孩之寶業績疲弱　將裁員15%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款