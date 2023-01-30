▲ 【投行人工】亞洲投行高級銀行家去年總薪酬削半 MD、VP減多少？

彭博引述消息報道，因應去年亞洲區內交易量大減，美資投資銀行亞洲區高級銀行家去年薪酬連獎金待遇，恐創2008年金融海嘯以來最差。報道引述高盛、摩根士丹利和美銀匿名消息指，董事總經理（MD）級別員工總薪酬平均跌4成至5成，表現較遜色的跌幅更達6成至7成，甚至跌出獎金池。

即便如此，高級董事總經理的薪酬降到介乎80萬至150萬美元，初級董事總經理薪酬也有約60萬至100萬美元。部分表現頂級的銀行家，去年總薪酬則減20%或以下，部分仍能進帳約200萬美元。

至於投行董事、副總裁（VP）職級，報道指，華爾街大行亞洲區董事薪酬也要跌約3成，至介乎40萬至60萬美元；副總裁級別則跌1成至1成半。

多家投行近期傳出裁員

因應疫情初期時熱熾的資本市場，投行過去數年大舉招兵買馬，惟近一年經濟前景轉向， 不少投行已公布裁員計劃，即使亞洲市場為華爾街大行的增長市場，但仍不時傳出裁員、獎金縮水消息。

高盛、摩根士丹利和美銀發言人未有回應有關報道。

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