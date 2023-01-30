  • 17°C
香港時間 : 2023130日 (週一) 14:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【投行人工】亞洲投行高級銀行家去年總薪酬削半　MD、VP減多少？

股市 13:15 2023/01/30

分享：

分享：

【投行人工】亞洲投行高級銀行家去年總薪酬削半　MD、VP減多少？

彭博引述消息報道，因應去年亞洲區內交易量大減，美資投資銀行亞洲區高級銀行家去年薪酬連獎金待遇，恐創2008年金融海嘯以來最差。報道引述高盛、摩根士丹利和美銀匿名消息指，董事總經理（MD）級別員工總薪酬平均跌4成至5成，表現較遜色的跌幅更達6成至7成，甚至跌出獎金池。

即便如此，高級董事總經理的薪酬降到介乎80萬至150萬美元，初級董事總經理薪酬也有約60萬至100萬美元。部分表現頂級的銀行家，去年總薪酬則減20%或以下，部分仍能進帳約200萬美元。

至於投行董事、副總裁（VP）職級，報道指，華爾街大行亞洲區董事薪酬也要跌約3成，至介乎40萬至60萬美元；副總裁級別則跌1成至1成半。

多家投行近期傳出裁員

因應疫情初期時熱熾的資本市場，投行過去數年大舉招兵買馬，惟近一年經濟前景轉向， 不少投行已公布裁員計劃，即使亞洲市場為華爾街大行的增長市場，但仍不時傳出裁員、獎金縮水消息。

高盛、摩根士丹利和美銀發言人未有回應有關報道。

相關文章：

【投行人工】高盛CEO年薪大縮水近3成　遠遜摩通戴蒙及大摩高聞

【投行人工】大摩CEO高聞去年年薪縮水10%　被摩通戴蒙「爬頭」

裁員 投資銀行
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【馬雲行蹤】馬雲在港再晤泰國首富謝國民父子　月內第二度會面惹合作揣測　阿里巴巴股價跌7%

下一篇文章

【業績】筆克遠東去年多賺19%、末期息6仙　東南亞收益佔比增至兩成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大行看法】洪灝：恒指料未來12個月可重上三萬點　直指後市一個關鍵技術位
【大行看法】洪灝：恒指料未來12個月可重上三萬點　直指後市一個關鍵技術位
【愛馬仕收藏】大劉劉鑾雄拍賣77件絕品手袋、總值逾1630萬　包括Hermès鑽石Birkin手袋（多圖）
【愛馬仕收藏】大劉劉鑾雄拍賣77件絕品手袋、總值逾1630萬　包括Hermès鑽石Birkin手袋（多圖）
【港股市況】阿里巴巴跌7%、騰訊跌逾6%　公用股逆市造好　期結日恒指午後跌500點（不斷更新）
【港股市況】阿里巴巴跌7%、騰訊跌逾6%　公用股逆市造好　期結日恒指午後跌500點（不斷更新）
【Morning精點】汪小菲婚內偷食照連環曝光｜究竟廚房鋅盆渠可唔可以倒滾水？
【Morning精點】汪小菲婚內偷食照連環曝光｜究竟廚房鋅盆渠可唔可以倒滾水？
【馬雲行蹤】馬雲在港再晤泰國首富謝國民父子　月內第二度會面惹合作揣測　阿里巴巴股價跌7%
【馬雲行蹤】馬雲在港再晤泰國首富謝國民父子　月內第二度會面惹合作揣測　阿里巴巴股價跌7%
【HSBC滙豐】滙豐月初以來累升19%　專家：股價或隨大市回調、建議呢個價才考慮買入
【HSBC滙豐】滙豐月初以來累升19%　專家：股價或隨大市回調、建議呢個價才考慮買入
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款