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美軍將領私下告知華禮仕 英軍不再被視為頂級

環球社會熱點 13:52 2023/01/30

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隨著俄烏戰爭爆發，各國軍隊再次備受關注。有英國國防部消息人士透露，一名美國高級將軍曾私下告知英國國防大臣華禮仕，英國軍隊不再視為具有頂級戰鬥力。消息人士亦指，鑑於俄烏戰爭造成的安全威脅日益增加，除非採取緊急行動，否則英國首相辛偉誠亦難以應對戰事爆發。

英國將公布緊急護理計劃 冀縮短NHS等候時間 【下一頁】

英媒《天空新聞》（Sky News）引述國防消息人士指，一名美國高級將軍曾私下告知華禮仕（Ben Wallace），英國軍隊已不再被視為具有頂級戰鬥力。美國將軍更指，英國陸軍現時已非一流，只能勉強算是二流。

該名將軍指，現時具備一級戰鬥力的國家包括美國、俄羅斯、中國及法國等國，而二級則有如德國及意大利等，屬戰鬥力較弱的中等強國。

國防部消息人士亦指，因俄烏戰爭造成的安全威脅日益增加，除非辛偉誠（Rishi Sunak）採取緊急行動，否則或難以擔起「戰時首相」重任。而相關措施包括每年最少增加30億英鎊（約291億港元）的國防預算、停止再度縮減軍隊規模，及放寬阻礙英軍快速購買武器的規則等。

約翰遜指普京戰前曾威脅 「數分鐘內」導彈恐襲英 【下一頁】

英國在俄烏戰爭爆發前，已削減軍費長達數十年，現時已經下降的作戰能力需較原計劃更快地被扭轉。報道亦引述消息人士指出，美國及其他北約成員國雖然明白英國正在重建軍隊，未來10年將有大量新投資，但坦言對盟友重拾對英軍信心不感樂觀。

報道亦指，若現時英國爆發戰爭，軍隊彈藥將在數日內被耗盡，英國亦缺乏如現時烏克蘭般抵擋導彈及無人機襲擊的防空能力。多達3成處於高度戒備狀態的英軍屬後備役人員，屆時亦未能按北約時間表調動預備役人員，將會在實力不足的情況下應戰。而陸軍大部分裝甲車包括坦克均是30至60年前製造，多年不曾完全替換。

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責任編輯：李俊儀

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