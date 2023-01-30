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【日圓走勢】黑田東彥：日央行須維持超寬鬆政策撐經濟　晉達：兩名央行候選人均較鷹派、日圓承受重大上行壓力（第二版）

宏觀解讀 17:50 2023/01/30

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【日圓走勢】黑田東彥：日央行須維持超寬鬆政策撐經濟及工資增長　日圓兌港元略走強

日本央行總裁黑田東彥周一（30日）表示，繼續實施目前超寬鬆貨幣政策可以支持經濟增長並促使企業提高工資。黑田東彥認為，日本通脹趨勢或逐漸加速，但這需要更多時間。黑田東彥又稱，日本經濟的不確定性非常高，因此現時重要的是支持經濟，並創造一個企業可以提高工資的環境。

美元兌日圓現報129.94，升0.05%；每百日圓兌港元約6算。黑田東彥的五年任期將於4月8日結束，而他兩位副手岩田規久男及中曾宏任期將於3月19日結束，外界關注日後日央行貨幣政策方向。

晉達相信日本央行很可能會改變政策

晉達投資組合經理Iain Cunningham和Alex Holroyd-Jones認為，日本央行出於結束通縮的長期政策共識，一直奉行極端鴿派政策，故日本央行在所有其他已發展市場央行均進行緊縮之時，持續推行寬鬆政策，但相信當局很可能會改變政策，因日本當地的薪酬期望正邁向自1990年代初以來的最高水平。

兩人同時指，由於兩位日本央行行長候選人均較現任行長黑田東彥持更鷹派的看法，故有可能導致日圓走勢在2023年轉向，並承受重大上行壓力，尤其是日本央行將在其他已發展市場經濟進入衰退的環境下改變政策。

（第二版加入晉達言論）

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編輯：李哲毅

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