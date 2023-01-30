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【美國加息】陶冬：今年來基金以每天10億美元的速度買入新興市場　料鮑威爾本周將「打左燈、向右轉」

宏觀解讀 12:51 2023/01/30

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【美國加息】陶冬：今年來基金以每天10億美元的速度買入新興市場　料鮑威爾本周將「打左燈、向右轉」

瑞信亞太區私人銀行大中華區副主席陶冬表示，今年來美元匯率回落，資金流出美元區，不僅歐洲股市造好，基金以平均每天10億美元的速度買入新興市場，港股及A股尤其受惠。

陶冬：美國股市交易主題轉向軟著陸

陶冬指，美國經濟在去年第四季度增長了2.9%，好過預期的2.6%，慢過上季度的3.2%。最近美國宏觀數據顯示，經濟在放緩，但仍有足夠的韌性，而通脹明顯回落，給貨幣政策轉向溫和提供了空間。美國股市交易主題轉向disinflation（非通脹），或曰軟著陸。

不過，從細節上看，美國經濟的動力並不像表面數據那麼強勁。庫存因素為增長貢獻了1.5個百分點，即GDP增長的一半來自賣不出去的庫存。服務業消費比較旺盛，貢獻了1.2個百分點，其他項目的增長動力都明顯不足。

薩默斯警告：倘對通脹目標作鬆動　將是代價高昂的錯誤【下一頁】

至於經濟學家最關注的國內購買增長（扣除了庫存、外貿和政府開支後的內需）增長只有0.2%，遠低過上季度的1.1%，陶冬預計2023年第一季度這項指標就到零了。

消費下滑和疫情救援支票所帶來的超額花費，已經進入尾聲，房價預期迅速惡化，而消費是2022年美國經濟的最強動力，2023年則是引領經濟下滑的主要因素。

「儘管美國經濟陷入衰退並非必然，不過出任何一點意外，就可能出現負增長。」

美國本周料加息0.25厘

聯儲局將於1月31日至2月1日舉行議息會議，陶冬預計，美國會加息0.25厘，這也是市場的普遍預期，重點在聯儲局主席鮑威爾在記者會上的言論，「到底他會暗示距離停止加息不遠了，還是為市場預期降溫？」

他認為，鮑威爾將要為市場預期降溫，因太多市場人士預期聯儲今年減息，鮑威爾需要強調控制通脹的鬥爭還遠未結束，相信這是一次鷹派的利率減碼，打左燈、向右轉。

【開市追揸沽】北水重臨港股有力再衝？ 商湯飆兩成追揸沽策略

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編輯：陳韻妍

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