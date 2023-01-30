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麥卡錫將與拜登商討 美聯邦債務上限及預算

環球經濟金融 12:52 2023/01/30

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美國聯邦政府債務上限早前觸發，財政部採取特別財政措施避免違約。新任共和黨籍眾議院議長麥卡錫將與總統拜登會面，商討債務上限及財政預算。麥卡錫表明，共和黨不會容許政府出現債務違約，但希望政府收緊支出。

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白宮匿名發言人周日（1月29日）透露，麥卡錫（Kevin McCarthy）將在周三（2月1日）前往白宮，與拜登（Joe Biden）商討債務上限及財政預算。白宮表明不會協商提升債務上預，直指可能危及美國經濟。

發言人聲稱，拜登屆時將詢問麥卡錫，會否一如其他過往國會兩院議長般，負起憲法責任避免美國聯邦政府陷入債務違約，並重申全體美國民眾經濟安全不能作為要脅，迫使政府削減損害工人階層的政府開支。

麥卡錫同日表明，共和黨不會允許聯邦政府出現債務違約，削減社會安全福利及醫保亦會排除在債務上限商討議程外。但他亦強調，共和黨有意收緊長者醫療福利計劃及退休金的沉重成本。

麥卡錫指知道拜登明言不希望有任何商討，但他希望有一個合理及負責任方法解除債務上限，同時控制現今的政府開支速度。麥卡錫強調政府不會債務違約，但指現時民主黨要求提升債務上限令人難以接受。

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麥卡錫坦言，或針對過去兩年內大量增加的自行決定開支。有指，相關開支包括獲兩黨支持通過的基建與半導體法案，以及由民主黨主導通過的綠色能源法案。麥卡錫強調，美國不能持續印錢，政府需要平衡預算。

拜登發言人表示，與麥卡錫會面將討論多方面議題，目標為加強與對方的工作關係。共和黨國會議員已表明，除非有預算削減或開支改革，否則不會支持任何提升債務上限動議。

然而，分析師對二人會晤的成果有保留，不認為民主黨籍總統與共和黨籍眾議院議長會盡快解決高風險危機。分析師估計，兩黨人士會在財政部特別措施耗盡前，極力利用危機爭取政治資本。

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責任編輯：吳漢培

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