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【阿里巴巴9988】阿里巴巴股價跌半成　千個買盤110元價位排隊低撈

股市 12:44 2023/01/30

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【阿里巴巴9988】阿里巴巴股價跌半成　千個買盤110元價位排隊低撈

阿里巴巴 （09988） 隨市回吐逾5%，阿里巴巴股價中午收報110.6元，跌5.7%，成交60.6億元。雖然如此，投資者視阿里巴巴回吐為入貨機會，趁機排隊撈貨，今早於阿里巴巴110元價位排出千個買盤。

中午12時，阿里巴巴於110元的價位合共排出1000個買盤，涉110萬股或1.2億元。

消息面上，本報接獲消息馬雲在港與泰國首富、正大集團（Charoen Pokphand Group）資深董事長謝國民，及其三兒子、正大行政總裁謝鎔仁會面，引發外界對於二人投資合作的猜測。

大市近月反彈，至於阿里巴巴股價今年重上100元關口，年初至今累升28%，若以去年10月低位60.25元計算，股價更由低位反彈逾83%。

【開市追揸沽】北水重臨港股有力再衝？ 商湯飆兩成追揸沽策略

【馬雲行蹤】馬雲在港再晤泰國首富謝國民父子　月內第二度會面惹合作揣測　阿里巴巴股價跌逾4%

【阿里巴巴9988】富達再將螞蟻集團估值下調至638億美元　較高位蒸發逾7成

【馬雲行蹤】馬雲據悉現身香港晤重量級財金界　阿里巴巴全日升4%

責任編輯︰梁浩碩

 

港股 馬雲 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴
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