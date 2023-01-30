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【阿里巴巴9988】阿里巴巴股價跌半成 千個買盤110元價位排隊低撈
股市 12:44 2023/01/30
阿里巴巴 （09988） 隨市回吐逾5%，阿里巴巴股價中午收報110.6元，跌5.7%，成交60.6億元。雖然如此，投資者視阿里巴巴回吐為入貨機會，趁機排隊撈貨，今早於阿里巴巴110元價位排出千個買盤。
中午12時，阿里巴巴於110元的價位合共排出1000個買盤，涉110萬股或1.2億元。
消息面上，本報接獲消息馬雲在港與泰國首富、正大集團（Charoen Pokphand Group）資深董事長謝國民，及其三兒子、正大行政總裁謝鎔仁會面，引發外界對於二人投資合作的猜測。
大市近月反彈，至於阿里巴巴股價今年重上100元關口，年初至今累升28%，若以去年10月低位60.25元計算，股價更由低位反彈逾83%。
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責任編輯︰梁浩碩
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