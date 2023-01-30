▲ 【亞洲首富】印度億萬富豪旗下Adani Group發表逾400頁回應沽空報告

亞洲首富、印度億萬富豪Gautam Adani旗下Adani集團遭沽空機構Hindenburg Research狙擊後，周日（29日）發布長達413頁回應反駁沽空報告，強調已正式披露所有根據印度法律及會計準則下關聯方交易。

Adani集團旗下Adani Enterprises據報將按原定計劃進行25億美元的配股集資行動。但由於Adani Enterprises上周五已收報2,761印度盧比，遠低過發售價區間3,112至3,276印度盧比，認購率僅為 1%。

Adani轟Hindenburg利益衝突

Adani集團指沽空文件惡意結合選擇性錯誤信息與毫無根據和不可信的指控，又稱Hindenburg 充斥利益衝突，目的只是為創造一個失效的證券市場，讓Hindenburg 通過不正當手段，以犧牲無數投資者為代價，獲得巨額收益。

Adani集團稱，Hindenburg不僅僅是對任何特定公司的無端攻擊，而是對印度、印度機構的獨立性、完整性和質量，以及印度的成長故事和決心的蓄意攻擊。

Hindenburg反駁：更證實我們的發現

Hindenburg則表示，Adani回應在很大程度上證實其發現，並忽略當中關鍵問題。Hindenburg此前質疑阿達尼集團如何在毛里求斯和加勒比海島嶼等避稅天堂使用離岸實體，並補充說某些離岸基金和空殼公司偷偷地持有Adani系上市公司的股票。

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編輯：李哲毅