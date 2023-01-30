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【芯片大戰】WSJ：中國核研究所繞美國禁令購入芯片

宏觀解讀 12:34 2023/01/30

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【芯片大戰】WSJ：中國核研究所繞美國禁令購入芯片

《華爾街日報》報稱取得採購文件顯示，研究領域包括核物理和軍控物理的中國工程物理研究所，即使早於1997年被美國列入出口禁令名單，但從2020年至今，仍成功規避美國出口限制，獲得英特爾（Intel，美：INTC）、英偉達（Nvidia，美：NVDA）等美國公司半導體產品。

報道指，中國工程物理研究所通過中國中介採購的芯片，大部分屬於7納米至14納米較先進、內地難以量產的製程技術，但不包括近兩年研發的新一代芯片。即便如此，相關半導體可廣泛用於數據中心和個人電腦，報道又指，部分芯片是作為計算系統的零件購入，交由研究所的流動力學實驗室使用，範疇可包括模擬核爆。

美日荷三國據報達成協議 限制對中國出口芯片製造設備，可見【下一頁】

中物院研究範圍廣  英偉達：僅涉一般用途芯片

中物院未有回應有關報道。據研究所網站，中物院研究領域涉及物理學、力學與數學、化學與材料、信息學與電子工程4大範疇，當中提及明確涉核的領域包括核物理和軍控物理、核材料與放射化學。

英偉達回應指，研究院採用是個人電腦等消費產品中使用的通用圖形芯片。英特爾強調有遵守相關出口禁令。

事實上，部分英偉達、英特爾供消費者用的半導體產品，可在淘寶等網購平台輕易購入。

中物院為首批被美國列入實體清單的中國機構之一

《華爾街日報》指，美國多年來為防外國勢力使用美國產品用於原子武器研究，設置採購禁令。中物院由於涉及研究核領域，在近年中美關係惡化前，已是首批被美國列入實體清單的中國機構之一。

報道指，從過去10年的中物院研究論文中，至少發現34篇論文有提及使用美國半導體，用在分析數據和生成算法。

相關文章：

【芯片大戰】美國芯片禁令延至香港　禁英偉達向中國和香港出口兩款AI芯片

【芯片大戰】ASML：美國芯片圍堵政策最終逼使中國研發出先進芯片製造技術

【Intel業績】Intel盤後股價急瀉1成　恐成芯片大戰輸家　經調整純利跌9成、首季或虧損

編輯：麥德銘

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