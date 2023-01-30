▲ 【業績】筆克遠東去年多賺19%、末期息6仙 東南亞收益佔比增至兩成

筆克遠東 （00752） 公布截至2022年10月底財年業績，去年純利增長18.8%至1.6億元，建議派末期息6仙。筆克遠東除利息、稅項、折舊、攤銷及或然代價重估變動前盈利（EBITDA）增加14.5%至近3億元；核心經營溢利增長26.1%至2.1億元。

全年收益增12.1%至45.4億元，其中，大中華區（包括中國內地、香港、澳門及台灣）佔45.3%，比率按年下跌8.3個百分點，東南亞（包括馬來西亞、菲律賓、新加坡及越南）佔20.9%，比率則上升8.1個百分點；中東 （包括巴林、阿曼、卡塔爾、沙特阿拉伯及阿拉伯聯合酋長國）佔比亦降至14.8%。

展覽分部分益增18%

按業務劃分，展覽、項目及品牌激活分部收益按年增18.3%至36.89億元，佔集團總收益的81.3%；視覺品牌激活收入按年跌10%至3.6億元。

筆克遠東表示，東南亞、中東及美國等主要市場經已全然或逐步重啟，預期該等主要市場的經濟將以不同速度持續復甦，相關經濟體的會議、獎勵旅遊及會展行業活動亦應隨之遞升，集團將把握箇中商機。

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