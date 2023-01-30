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【業績】筆克遠東去年多賺19%、末期息6仙　主席謝松發：未來將東南亞收益佔比增至兩成半

股市 18:15 2023/01/30

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【業績】筆克遠東去年多賺19%、末期息6仙　東南亞收益佔比增至兩成

內地重開國門，本港各行各業逐漸復常，包括會議及展覽業，筆克遠東 （00752） 公布截至2022年10月底財年業績，去年純利增長18.8%至1.6億元，建議派末期息6仙。筆克遠東除利息、稅項、折舊、攤銷及或然代價重估變動前盈利（EBITDA）增加14.5%至近3億元；核心經營溢利增長26.1%至2.1億元。筆克遠東今收報1.450元，升0.69%。

公司主席兼行政總裁謝松發在業績發布會上表示，内地疫情防控的鬆綁有利公司營收，惟行業復甦需時，預計「兩會」後將有更多會議及展覽舉行，而行業整體的復甦則需待2024年，才能回復至疫前水平。

謝松發：未來將東南亞收益佔比增至兩成半

全年收益增12.1%至45.4億元，其中，大中華區（包括中國內地、香港、澳門及台灣）佔45.3%，比率按年下跌8.3個百分點，東南亞（包括馬來西亞、菲律賓、新加坡及越南）佔20.9%，比率則上升8.1個百分點；中東 （包括巴林、阿曼、卡塔爾、沙特阿拉伯及阿拉伯聯合酋長國）佔比亦降至14.8%。謝松發指，未來將作出業務調整，加大在東南亞的投資，預計該地區的收益佔比將提升至25%，同時，他又看好泰國的業務發展，料將以聯營公司（JV）模式與當地企業合作。

展覽分部分益增18%

按業務劃分，展覽、項目及品牌激活分部收益按年增18.3%至36.89億元，佔集團總收益的81.3%；視覺品牌激活收入按年跌10%至3.6億元。

筆克遠東表示，東南亞、中東及美國等主要市場經已全然或逐步重啟，預期該等主要市場的經濟將以不同速度持續復甦，相關經濟體的會議、獎勵旅遊及會展行業活動亦應隨之遞升，集團將把握箇中商機。

其他文章：

【業績｜濠賭股】金沙彈高近3%　全年經調整EBITDA轉虧蝕3.2億美元

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港股 展覽 業績公布 筆克遠東（00752）
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