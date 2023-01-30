【內房危機】碧桂園插8%　克而瑞：春節中國樓市成交並未止跌、與2019年疫情前相比仍跌逾三成

▲ 【內房危機】克而瑞：春節中國樓市成交並未止跌、與2019年疫情前相比仍跌逾三成

雖然中國放寬防疫限制，惟樓市仍持續低迷，春節成交仍未止跌。克而瑞研究中心（CRIC）數據顯示，今年春節中國樓市成交較去年的春節周下跌14%，與疫情前2019年相比跌幅仍達三成以上。報告指出，即使中央「降首付、降利率」托市，對購房者刺激作用仍然有限。

內房股今日普跌，下午跌幅進一步擴大，碧桂園 （02007） 全日跌8.3%，為跌幅最大的藍籌，龍湖 （00960） 跌5.7%，寶龍 （01238） 、旭輝 （00884） 跌8.6%，合景泰富 （01813） 、新城 （01030） 跌6.1至8.8%。貝殼 （02423） 亦跌6.3%。

克而瑞監測數據顯示，受房企推盤積極性較低影響，40個重點城市在春節周（1月21日至27日）成交量僅為35.7萬方米，較去年春節周減少14%；與疫情前的2019年春節周相比，降幅更達32%。

克而瑞研究中心認為，雖然疫情管控全面解綁，但2023年開局依舊很「難」，此前「降首付、降利率」等密集利好政策疊加似乎並未在春節樓市激起太大的浪花，除了少數二三線城市房企仍保持較高的推盤熱情之外，多數城市推盤積極性不高，核心一二線城市項目去化表現不及三四線城市。 而三四線城市春節期間的放量更多是基於疫情管控全面解綁之後需求的延遲性釋放，後期持續性存疑。

相反， 二手房市場回暖跡象較為明顯。貝殼研究院數據顯示， 今年貝殼重點50城二手房成交量比去年春節增加了57%。同時，房價變動也出現了企穩態勢。 貝殼研究院認為，從先行指標來看，預計一季度市場會保持復甦的勢頭，珠三角及京津冀重點城市表現好於其他城市群。

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編輯：姚卓然