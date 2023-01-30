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【AI音樂】Google新AI　將文字、圖片轉化成音樂

科技 13:15 2023/01/30

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Google 新推出的MusicLM暫未能對公眾開放。

OpenAI的人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT近日成為科技界熱話，作為科技巨頭的Google當然不能認輸，最近亦宣布創造了一個名為「MusicLM」的AI系統。用家可透過輸入不同的關鍵字詞，甚至可以文字配合圖片來製作出指定風格的音樂。但正式向公眾開放前，MusicLM仍有問題尚待解決。

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MusicLM並非全球第一個AI音樂合成系統，除了OpenAI早前曾推出的Jukebox外，Google亦曾自家研發AudioML。而MusicLM擁有多達28萬小時的音樂資料庫，其特點是強調作品的 「高保真度」及 「複雜性」。除輸入文字外，用家也可配合圖片編製出如吹口哨、樂器演奏等單一類型音樂，更可透過MusicLM自由混搭不同的音樂類型及樂器演奏，甚至直接輸入指定的地點或時代，以較為抽象的概念編寫音樂作品。

儘管MusicLM擁有強大的合成音樂功能，但仍有問題在正式對外開放前尚待解決。例如在技術層面上，MusicLM聲稱可合成出人聲，但作品仍出現語意不明或句子難以理解等失真問題。另外，據外媒TechCrunch早前的報道指出，MusicLM的研究人員在一項實驗中，發現該系統合成音樂中，有1%的作品直接複製用作樣板的音樂。

如未能更清晰的在法律層面上界定AI合成音樂引起的侵權問題，MusicLM正式上市的日期將有機會一再延遲。

【AI爭議】ChatGPT太強大　亞馬遜警告員工勿分享機密

責任編輯：莫悠悠

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