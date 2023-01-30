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【美股期貨】道指期貨跌66點、納指期貨跌近0.3%　本周議息加多隻重磅科技股放榜

股市 12:26 2023/01/30

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美股動態不斷更新

美股期貨於周一亞洲時段向下，其中道指期貨跌66點，納指期貨跌36點或近0.3%。美國今日將會公布1月達拉斯聯儲製造企業活動指數。至於本周焦點，勢將落於聯儲局香港時間周四凌晨公布的議息結果。另外，多隻重磅科技股將公布去年第四季業績，包括Meta（美：META）、亞馬遜（美：AMZN）、蘋果（美：AAPL）、Alphabet（美：GOOGL）。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】聯儲局議息　蘋果、亞馬遜、Alphabet公布業績　市場最睇好蘋果

即市走勢︰

【12：08】道指期貨跌66點，報33980點，標指期貨跌9點，報4074點，納指期貨跌36點或近0.3%，報12185點。

【07：45】【美股焦點】美職場有望升溫　波音擬招聘1萬人　總員工人數直迫疫情爆發前

【07：30】美股上周五反覆向好。美國聯儲局最重視的通脹指標－核心PCE物價指數大致符預期，不過由於已公布的CPI數據大致與PCE數據同一方向，市場更為注視消費支出，12月個人支出由0.1%加速至跌0.2%，憂慮經濟續減速，也確立了儲局放慢加息步伐的預期。道指上周五最多漲214點 ， 收市升28點，報33978點；標指升10點，報4070點；納指升109點或0.95%，報11621點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌5點　滙豐ADR越58關（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

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