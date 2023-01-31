【美股期貨】美僱傭成本增長放緩　美股期貨即反彈（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國第四季僱傭成本增長按季放緩至1%，低於預期，在聯儲局議息的緊張關頭，數據紓緩市場憂慮，美股期貨即反彈，道指期貨升74點，標指期貨升0.3%，納指期貨升0.3%。美國10年期債息跌穿3.5厘。

美國今日將會公布11月FHFA房價指數、11月S&P/CS20座大城市房價指數、1月芝加哥PMI、1月經濟諮商委員會消費者信心。

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即市走勢︰

【21：38】【美國經濟數據】美國僱傭成本按季增1% 低於預期

【21：18】【美股業績】Caterpillar第四季盈利遜預期 原材料成本上升拖累利潤率 盤前跌逾2%

【20：55】【美股業績】麥當勞上季盈利超預期 警告短期通脹壓力持續 盤前跌逾2%

【20：33】【TSLA】Tesla去年Bitcoin減值損失逾2億美元

【19：48】【歐洲經濟】歐元區去年第四季GDP初值按季升0.1%避開衰退 超預期

【18：52】【三星業績】三星電子上季經營利潤按年挫69%、創8年最差 晶片業務利潤勁插97%

【18：27】【美股業績】瑞銀第四季淨利潤按年升23%勝預期 計劃今年回購逾50億美元股份 盤前跌逾3%

【18：10】【穩定幣】金管局建議將與穩定幣相關活動納監管 擬引入強制性發牌制度

【18：04】【法國通脹】法國1月CPI按年升6%、主因能源及食品價格推升 去年第四季GDP輕微擴張

【17：17】【中美角力】美國據報擬對華為進行全面禁售 外交部：是「赤裸裸的科技霸權」（第三版）

【16：57】【業績｜零售】L'occitane歐舒丹上季銷售按年升8% 美洲地區勁增64%

【16：06】【歐元定存】歐元定存息最高7厘 中資行出招搶吸資金

【12：04】道指期貨跌27點，報33758點，標指期貨跌3點，報4028點，納指期貨跌36點或0.3%，報11931點。

【11：43】【日圓走勢】大摩：日本央行或於3月1日放棄YCC政策、預期最快2024年加息 日圓年底見幾多？

【11：29】【解構美股】摩通：衰退風險只是推遲而非消失 美股未來數月或走低、拆解大市轉向時點

【11：09】【全球經濟】IMF調高今年全球經濟增長預測至2.9% 籲小心高息環境及俄烏戰爭兩大風險

【08：41】【中美角力】美國據報擬對華為進行全面禁售 涉英特爾、高通等美企

【08：11】【美股焦點】波音計劃新增一條737 Max生產線 以提高產量

【08：01】【AAPL】郭明錤：料蘋果iPad在未來9至12個月或無新產品推出、出貨量至少跌一成 折疊iPad有助提振明年出貨量

====以下為1月30日美股市況====

聯儲局本港時間周四凌晨將公布最新利率決策，市場擔心儲局主席鮑威爾可能發出鷹派信號，美國10年期債息升至3.5699厘，美股反覆下挫。截至今晨5時（即收市），道指跌260點，報33717點；標指跌52點或1.3%，報4017點；納指跌227點或2%，報11393點 ； 美滙指數轉升0.3%至102.27。紐約期油收市挫2.3%，報77.9美元。

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多隻重磅科技股將公布去年第四季業績，包括Meta（美：META）、亞馬遜（美：AMZN）、蘋果（美：AAPL）、Alphabet（美：GOOGL）。摩根士丹利認為，市場好消息已反映，美國企業將面對2008年以來最差的業績季度，形成美股熊市的最後一輪下跌，並警告不要與聯儲局作對。

美國銀行證券全球經濟主管Ethan Harris表示，鮑威爾可能發出鷹派信號，沒有打算給交易員的樂觀情緒再添一把火，並不希望看到市場在本次會議後反彈。

外電報道稱，鮑威爾可能推翻市場預期，不希望作出任何有關儲局將暫停加息的暗示。美國沃頓（Wharton）商學院教授西格爾（Jeremy Siegel）則警告，儲局本周宣布的加幅若高於市場預期的0.25厘，可能帶來災難性後果。

蘋果分析師郭明錤表示，蘋果將在2023年剩下的時間裡放慢iPad的發布速度，目標是在2024年推出可摺疊iPad。郭的預測與分析公司CCS Insight在2022年10月的一份報告一致，該報告稱，蘋果將在推出可摺疊iPhone之前推出可摺疊iPad。

據《華爾街日報》援引美國國會發言人消息稱，TikTok首席執行官周受資已同意參加在美國國會舉行的聽證會，時間定於3月23日。根據公開聲明，這次聽證會的組織方是美國國會眾議院的能源與貿易委員會。

美國1月達拉斯聯儲商業活動指數為-8.4，預期-15，前值-18.8。

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】聯儲局議息 蘋果、亞馬遜、Alphabet公布業績 市場最睇好蘋果

【解構美股】大摩：投資者似乎已忘記「不要與聯儲局對抗」 好消息已反映、美股將迎來新一輪下跌

【美股業績】飛利浦再「瘦身」、計劃2025年前裁員6000人 今年先削一半 股價盤前升逾6%

即市走勢︰

【06：00】拜登：不會向烏克蘭提供F16戰鬥機

【04：46】法國總統馬克龍：不排除向烏克蘭提供戰鬥機

【01：04】穆迪：因為持續的通脹仍給借貸環境蒙上陰影，2023年初全球信貸狀況仍將不利。

【00：51】諾貝爾經濟學獎得主Krugman：市場對通脹下降過於自信

【00：51】市場消息：國泰航空計劃在2023年招聘3,000名員工。

【00：45】歐股收市個別發展，德股跌0.16%，法股跌0.21%，英股升0.25%，泛歐STOXX 600指數跌0.27%

【00：43】國際評級機構穆迪：隨著全球經濟增長放緩，導致美國出口需求減少，貿易為美國經濟帶來的利好預計會消退。

【00：38】美國法庭：強生公司（美：JNJ）不可以通過申請破產的途徑，來結束與嬰兒爽身粉相關的產品致癌官司。

【23：58】美股明星科技股走低，特斯拉（美：TSLA）跌超5%，英偉達（美：NVDA）跌近5%，亞馬遜（美：AMZN）跌近3%，谷歌母公司Alphabet（美：GOOGL）跌2.5%。

【23：33】美股疫苗股走低，諾瓦瓦克斯醫藥（美：NVAX）跌5%，Moderna（美：MRNA）跌超3%，Ocugen（美：OCGN）跌近3%，BioNTech SE（美：BNTX）跌近2%。

【23：30】道指升12點

【22：30】道指跌99點，報33878點，納指跌0.9%，報11513點，標指跌22點，報4047點。

【21：32】Berenberg表示，Tesla已經跌夠，可開始買入。

【21：13】道指期貨跌214點，納指期貨跌1.2%。

【20：54】【歐洲經濟】德國GDP按季收縮0.2% 衰退憂慮升溫

【19：09】【車企重組】雷諾減持日產 持股降至15%料將套現逾300億

【18：46】【外滙基金】金管局：今年初步計算投資收益不錯、或以百億元計 加息累經濟下滑的後遺症成為新不明朗性

【18：38】道指期貨跌197點，納指期貨跌1.2%，標指期貨跌35點。

【18：29】【美股業績】飛利浦再「瘦身」、計劃2025年前裁員6000人 今年先削一半 股價盤前升逾6%

【17：50】【日圓走勢】黑田東彥：日央行須維持超寬鬆政策撐經濟 晉達：兩名央行候選人均較鷹派、日圓承受重大上行壓力（第二版）

【17：16】【電動車】小鵬汽車跌2%、委任王鳳英為總裁 何小鵬續任CEO兼主席（第二版）

【16：54】【解構美股】大摩：投資者似乎已忘記「不要與聯儲局對抗」 好消息已反映、美股將迎來新一輪下跌

【16：49】【英鎊定存】英鎊短存息最高15厘 花旗料英倫銀行本周四加息0.5厘

【16：35】【京東9618】京東擬於3月結束泰國及印尼業務 股價挫逾半成

【12：51】【美國加息】陶冬：今年來基金以每天10億美元的速度買入新興市場 料鮑威爾本周將「打左燈、向右轉」

【12：08】道指期貨跌66點，報33980點，標指期貨跌9點，報4074點，納指期貨跌36點或近0.3%，報12185點。

【10：53】【大行看法】高盛：大市未來升勢需由企業盈利增長帶動 環球長倉基金的中資股持倉仍較基準低420點子

【10：21】【異動股】彭博：百度將於3月推中國版「ChatGPT」 股價跌轉升、彈5%

【07：45】【美股焦點】美職場有望升溫 波音擬招聘1萬人 總員工人數直迫疫情爆發前

【07：30】美股上周五反覆向好。美國聯儲局最重視的通脹指標－核心PCE物價指數大致符預期，不過由於已公布的CPI數據大致與PCE數據同一方向，市場更為注視消費支出，12月個人支出由0.1%加速至跌0.2%，憂慮經濟續減速，也確立了儲局放慢加息步伐的預期。道指上周五最多漲214點 ， 收市升28點，報33978點；標指升10點，報4070點；納指升109點或0.95%，報11621點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌5點 滙豐ADR越58關（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩