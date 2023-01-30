【美股市況】道指倒升12點　納指跌1.2%

▲ 美股動態不斷更新

市場等待本周美國聯儲局議息，美債價繼續下跌，美債息升上3.56厘，美股科技股下跌，納指跌1.3%，道指反覆回升12點。

美國今日將會公布1月達拉斯聯儲製造企業活動指數。

本周焦點勢落於聯儲局香港時間周四凌晨公布的議息結果。另外，多隻重磅科技股將公布去年第四季業績，包括Meta（美：META）、亞馬遜（美：AMZN）、蘋果（美：AAPL）、Alphabet（美：GOOGL）。

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焦點新聞︰

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即市走勢︰

【23：30】道指升12點

【22：30】道指跌99點，報33878點，納指跌0.9%，報11513點，標指跌22點，報4047點。

【21：32】Berenberg表示，Tesla已經跌夠，可開始買入。

【21：13】道指期貨跌214點，納指期貨跌1.2%。

【20：54】【歐洲經濟】德國GDP按季收縮0.2% 衰退憂慮升溫

【19：09】【車企重組】雷諾減持日產 持股降至15%料將套現逾300億

【18：46】【外滙基金】金管局：今年初步計算投資收益不錯、或以百億元計 加息累經濟下滑的後遺症成為新不明朗性

【18：38】道指期貨跌197點，納指期貨跌1.2%，標指期貨跌35點。

【18：29】【美股業績】飛利浦再「瘦身」、計劃2025年前裁員6000人 今年先削一半 股價盤前升逾6%

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【16：54】【解構美股】大摩：投資者似乎已忘記「不要與聯儲局對抗」 好消息已反映、美股將迎來新一輪下跌

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【16：35】【京東9618】京東擬於3月結束泰國及印尼業務 股價挫逾半成

【12：51】【美國加息】陶冬：今年來基金以每天10億美元的速度買入新興市場 料鮑威爾本周將「打左燈、向右轉」

【12：08】道指期貨跌66點，報33980點，標指期貨跌9點，報4074點，納指期貨跌36點或近0.3%，報12185點。

【10：53】【大行看法】高盛：大市未來升勢需由企業盈利增長帶動 環球長倉基金的中資股持倉仍較基準低420點子

【10：21】【異動股】彭博：百度將於3月推中國版「ChatGPT」 股價跌轉升、彈5%

【07：45】【美股焦點】美職場有望升溫 波音擬招聘1萬人 總員工人數直迫疫情爆發前

【07：30】美股上周五反覆向好。美國聯儲局最重視的通脹指標－核心PCE物價指數大致符預期，不過由於已公布的CPI數據大致與PCE數據同一方向，市場更為注視消費支出，12月個人支出由0.1%加速至跌0.2%，憂慮經濟續減速，也確立了儲局放慢加息步伐的預期。道指上周五最多漲214點 ， 收市升28點，報33978點；標指升10點，報4070點；納指升109點或0.95%，報11621點。

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責任編輯︰梁浩碩