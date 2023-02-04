【美股市況】英國股市創歷史新高　美就業數據遠超預期　道指曾挫逾200點後回穩（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

英國富時100指數高見7906點，創歷史新高，市盈率為14.55倍，預測1年市盈率為10.6倍，今年以來累升6%。

美國1月非農就業人數遠超預期，增加51.7萬人，大幅高於預期的18.5萬人，失業率亦意外下跌至3.4%，市場預期為回升至3.6%。美國就業市場熾熱，令美國聯儲局在上半年繼續加息的機會上升。數據刺激美滙及長債息抽升，美滙突破102，美國10年期債息抽升，現報3.515厘。

美元抽升，日圓滙價走低，兌美元報131.049，每百日圓兌港元跌穿「6算」，現報5.97。

美股三大指數低開，道指跌123點後轉升，納指曾跌2%。另外，現貨黃金短線跌幅擴大至16美元，跌破每安司1900美元關口。

前美國財長薩默斯警告美國經濟存在突然走下坡風險。他表示，非農就業人數激增後的一個關鍵問題是，人們會把收入花出去，進而提振經濟增長，還是企業在某個時候發現員工太多，庫存太多。如果是後者，將看到經濟相當突然的剎車……我仍然認為有突然掉下懸崖的風險。

對沖基金經理、億萬富翁PaulSinger警告對沖基金人群，熊市仍然存在

在非農就業報告和ISM服務業指數等數據後，與美聯儲會期掛鈎的互換合約定價顯示，市場預測基準利率在6月將達到5厘以上的峰值。ISM服務業數據公布後， 6月到期的互換利率升至5.01厘，高於美國開盤時的約4.92厘，這意味儲局還會加息約44個基點。與3月會議掛鈎的互換合約顯示，儲局將進一步加息24個基點，高於周四收盤時預期的21個基點。

歐洲央行管委Simkus表示，3月的加息可能不是最後一次50個基點的加息，今年降息的可能性不大。

美國1月服務業採購經理指數(PMI)終值為46.8，高於預期及初值的46.6。美國供應管理協會(ISM)公布，1月非製造業指數為55.2，市場預期為50.4，去年12月為49.6。

因應亞馬遜（美：AMZN）、蘋果（美：AAPL）、Alphabet（美：GOOG）「3A」科網巨頭上季業績遜預期，蘋果盤前曾跌近4%，開市後跌幅顯著收窄，暫跌不足1%。

亞馬遜開市跌超過6%；Alphabet則跌4.5%。

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即市走勢︰

【00：45】歐股收市漲跌不一，德股跌0.21%，法股升0.94%，英股升1.04%，泛歐STOXX 600指數跌0.33%

【00：15】瑞士信貸將亞馬遜(美：AMZN)目標價，從171美元下調至150美元。

【23：57】市場消息，谷歌公司向人工智能（AI）初創公司Anthropic投資3億美元。

【21：45】美國1月非農就業人口遠超預期，美滙抽升0.6%，重上102.162，道指期貨跌勢加劇，現跌208點，納指期貨跌1.7%。

【18：00】道指期貨跌104點、納指期貨跌1.5%。蘋果（美：AAPL）盤前跌超過3%、亞馬遜（美：AMZN）盤前跌逾5%。

【12：29】【加密貨幣】芒格促美國政府仿傚中國禁止加密貨幣

【12：15】道指期貨升9點，報34106點，標指期貨跌22點，報4169點，納指期貨跌193點或1.5%，報12653點。

【10：31】【科技股女股神】Cathie Wood：ARKK是新納斯達克指數 去年回報跌67%仍錄得百億資金流入

【08：30】【美企業績】福特上季盈利插近九成 不排除額外裁員、盤後跌逾6%

【08：12】【Qualcomm業績】高通季度收入、指引齊遜預期 股價盤後跌近3%

【07：48】【Starbucks業績】星巴克季度收入遜預期 中國同店銷售跌29%

【07：38】【Apple業績】蘋果收入跌幅6年來最大 CEO庫克：iPhone生產唔切

【07：30】【Amazon業績】亞馬遜上季營業利潤跌23% AWS雲業務收入增兩成

【05：50】【Google業績】Alphabet業績遜預期 績前升7%績後跌4%

【ET財智Talk】恒指兔年何時見頂及底？能源、電子、黃金最旺？ 玄學家林建華分析中港及環球投資運勢

====以下為2月2日美股市況====

聯儲局主席鮑威爾立場偏向鴿派，美國科技股動力強勁，帶動納指延續升勢，但道指反覆回吐。截至今晨5時（即收市），道指跌39點，報34053點；標指升60點，報4179點；納指升384點或3.25%，報12200點。Meta（美︰META）宣布將斥400億美元進行股票回購，同時下調2023年度的營運支出和資本開支預測，股價暴漲23.3% 。

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美滙指數意外回升，因市場預期英國及歐洲加息周期亦達尾聲，金價挫1.9%至1912.74美元，未能衝上2000美元關口。歐洲央行及英倫銀行議息結果符合市場預期，英鎊全日跌1.2%，歐元跌0.7%，歐股收市造好， 德股升逾2%。

另外，美股收市後亞馬遜（美：AMZN）、蘋果（美：AAPL）、Alphabet（美：GOOGL）將會公布季績。

國際評級機構惠譽表示，美國機構槓桿貸款和高收益貸款的發行，較近期和歷史指標大幅下降。2022年第四季度美國機構貸款、高收益貸款發行停滯不前；出現貸款信用惡化跡象。

美國沃頓（Wharton）商學院教授西格爾（Jeremy Siegel）認為，聯儲局今年有必要大幅減息，美國經濟將陷入溫和衰退、就業職位減少及通脹回落，是支持聯儲局減息的主要因素。西格爾維持美股今年將上升15%的預測不變。

美國勞動力市場在加息周期持續下仍表現強勁，上周首次申領失業救濟金人數為18.3萬人，少過市場預期19.5萬，創2022年4月下旬以來新低，前值18.6萬。截至1月21日，持續申領人數為165.5萬人，少過預期的168.4萬人，前值下修至166.6萬人。

美國12月工廠訂單按年升1.8%，升幅少過市場預期2.3%。

美滙指數昨晚急跌後反彈0.4%，暫報101.67。美國10年期國債息率持續回落，暫報3.38厘。

英國央行行長貝利給「央行準備暫停加息，或者逆轉加息路徑」的市場預期潑冷水，稱英國在抗擊高通脹方面還需付出一些努力。

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即市走勢︰

【01：07】美股抗疫概念板塊漲跌互現，諾瓦瓦克斯醫藥（美：NVAX）漲9%，Ocugen（美：OCGN）漲7.48%，Vaxart（美：VXRT）漲5.05%，禮來（美：LLY）跌6.44%，吉利德科學（美：GILD）跌3.3%。

【01：00】美國抵押貸款利率連續第四周下降，達到6.09%。

【00：57】蘋果將撤銷首席產品設計師崗位，意味著Evans Hankey後繼無人。

蘋果主管工業設計的副總裁Evans Hankey將於幾個月之後離職，蘋果據稱不會安排人接替這個崗位。未來，由約20名工業設計師組成的核心團隊將向首席運營官Jeff Williams滙報工作。蘋果將給一批最資深設計師提供更多工作職能。在首席產品設計師Jony Ive離職創業後，Hankey自2019年履任以來一直是向Williams滙報。自2015年以來，Ive麾下約15名蘋果最高級的產品設計師已經離職。

【00：52】加密貨幣交易所FTX前美國總裁Harrison表示，他在FTX的投資活動受到誤導，本人並沒有參與FTX US的關鍵交易

【00：39】美國聯邦貿易委員會（FTC）拒絶Meta關於「禁止FTC主席Khan參與審查Meta併購案」的主張。

【00：37】惠譽表示，美國機構槓桿貸款和高收益貸款的發行，較近期和歷史指標大幅下降。2022年第四季度美國機構貸款、高收益貸款發行停滯不前；出現貸款信用惡化跡象。

【00：37】歐股收漲，德股漲2.16%，法股漲1.26%，英股漲0.76%。泛歐STOXX 600指數升1.35%

【00：08】德國10年期國債收益率恐創2011年以來最大單日跌幅，周四目前下跌22.8個基點，刷新日低至2.056厘。

【23：34】納指漲幅擴大至3%，明星科技股上揚，成分股Align Technology 漲28%領跑，Meta（美︰META）漲超23.8%緊隨其後，Alphabet（美：GOOGL）漲約7%，特斯拉（美：TSLA）漲超6%，Paypal（美：PYPL）漲約5%，微軟（美：MSFT）漲約3%。

【23：51】聯邦快遞（美：FDX）盤中漲逾6%至2022年9月以來高位，公司此前宣布將在管理層裁員10%，以提高業務效率。

【23：31】SilverGate Capital Corp.（美：SI）漲幅擴大至46%，創該公司美國IPO以來最大盤中漲幅。

【21：15】道指跌21點 納指升2% Meta急升近2成

【21：15】【歐央行議息】歐央行宣布加息0.5厘符預期 歐元滙價靠穩 兌港元8.62算

【20：00】【英國加息】英倫銀行加息0.5厘符預期 英鎊滙價偏軟 兌港元9.65算

【12：34】道指期貨跌69點，報34079點，標指期貨升10點，報4142點，納指期貨升109點或近0.9%，報12524點。

【12：34】【meme股】美家居零售商3B家居未有如期還息、涉逾2億元 再警告或將破產

【11：52】【美國加息】嘉信理財香港：軟著陸與衰退均有可能、加息0.25厘屬謹慎表現 一文看清投資界看法（不斷更新）

【11：38】【金價走勢】美國聯儲局「明鷹暗鴿」 國際金價見1972美元、創11個月高

【09：35】【facebook業績】Meta盤後彈18% 上季業績勝預期兼公布400億美元回購計劃

【09：01】【TSLA】Tesla據報擬提高上海工廠產量至每周2萬輛 以滿足減價後需求大增

【08：28】【裁員潮】Rivian將裁員6% 削減成本應對行業價格戰

【08：24】【美國加息】「新債王」岡拉克料儲局僅再加息多一次 經濟衰退機率已經降低但仍高於50%

【07：14】【AMD業績】AMD績後急漲13%越84關 瑞信上調目標價至96美元（第三版）

【06：41】【美國加息】鮑威爾記者會四大重點

====以下為2月1日美股市況====

聯儲局今晨宣布加息0.25厘，符市場預期，聯儲局主席鮑威爾在記者會上表示，在一段時間內可能需要採取限制性立場，聯邦公開市場委員會（FOMC）正在討論再加息2次（a couple more）至限制性水平，之後就暫停加息行動。

儲局公布議息結果後，道指跌勢一度擴至超過500點，鮑威爾為放慢加息解畫 ， 道指挽回失地，納指亦由跌轉升。中概股急反彈，金龍中國指數升4.3%。

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道指收市升6點，報34092點；標指升42點，報4119點；納指升231點或2%，報11816點。美滙指數最新報101.15，跌0.93%。

鮑威爾指儲局並沒有探討暫停加息之後、再重新開始加息的可能性。放慢加息節奏可以讓FOMC評估政策進展，但歷史告誡不要過早放鬆政策，如果經濟形勢符合預期，預計FOMC不會在2023年減息 ； 3月的會議將更新加息路徑評估，還沒有就利率頂峰作出決定。

美國利率期貨市場消化6月觸及終端利率4.94厘，高於儲局加息前的4.92厘；利率期貨市場仍然預期今年將降息，預計12月底利率為4.486厘，與美聯儲做出利率決定前一致。

美國1月ISM製造業指數由48.4跌至47.4，遜預期的48，其中新訂單指數由45.1跌至42.5，製造業就業指數輕微由50.8放緩至50.6，製造業物價指數升至44.5。

美國1月製造業PMI指數終值由46.8上調至46.9。12月JOLTS職位空缺數由1044萬份增至1101.2萬份，超預期。

俗稱「小非農」的美國ADP就業人數變動遠遜預期，1月增加10.6萬人，遠低於預期的18萬人。不過，該統計機構的分析師反稱，就業增長可能不像數據顯示的那麼疲弱。他指1月份在參考周內，看到了與天氣有關的問題對就業的影響。又提到本月其他幾週的招聘活動更為強勁，與去年年底看到的強勁勢頭一致。

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，上周30年定息按揭利率由6.2厘跌至6.19厘，上周按揭申請宗數跌9%。其中新申請宗數按周跌10%。

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即市走勢︰

【03：09】有「聯儲局綫人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos指聯儲局在政策聲明中，只對指引進行最基本的修改，所有人的注意力都將集中在主席鮑威爾關於利率前景的新聞發布會上。

【03：08】美國利率期貨市場消化六月觸及終端利率4.94%，高於升息前的4.92%；利率期貨市場仍然預期今年將降息，預計12月底利率為4.486%，與美聯儲做出利率決定前一致。

【02：48】據CNBC：美國白宮可能會選擇聯儲局副主席布雷納德，執掌白宮國家經濟委員會。

【02：40】紐約4月黃金期貨收跌0.1%，報1942.80美元。

【02：14】OpenAI推出ChatGPT付費訂閱服務，每個月20美元。

【02：01】三星電子發布最新款Galaxy S23安卓智能手機，以期與蘋果公司iPhone競爭。

【01：58】加拿大帝國商業銀行前瞻聯儲局利率決議：美聯儲很好地傳達加息25個基點的信號，我們仍然認為未來還會有一次加息，這在一定程度上是對金融市場在推低定期債券收益率方面產生的寬鬆貨幣環境的必要平衡。為了遏制這一趨勢，預計聯儲局的信息將明顯偏離它將在今年下半年有降息空間的觀點

【01：54】法興銀行前瞻美聯儲利率決議：預計聯儲局將加息25個基點，並穩步加息，直到聯邦基金利率達到5.0厘至5.25厘的目標區間。

【01：18】「新債王」岡拉克：我懷疑美聯儲傳遞的信息將會推翻「政策轉向」的說法，從而推翻當前的債券市場定價。

【01：18】國際油價下跌3%，紐約原油期貨報76.47美元，布蘭特原油期貨報82.87美元。

【00：39】歐股收市漲跌不一，德國DAX30指數漲0.33%，英國富時100指數跌0.13%，法國CAC40指數跌0.07%，歐洲斯托克50指數漲0.18%。

【00：36】「健身界Netflix」的美國室內健身器材製造商Peloton（美：PTON）漲幅擴大至20%，最高觸及15.83美元。Peloton宣布其凈虧損額較去年同期有所減少。

【00：33】內部電子郵件顯示，美國電動汽車公司Rivian將裁員6%，本次裁員不會影響伊利諾斯州普通工廠的製造業工作，公司目前約有1.4萬名員工。

【00：30】聯邦快遞（美：FDX）行政總裁 Raj Subramaniam表示，正在裁減超過10%管理層職位。

【00：13】伊拉克石油部：OPEC+決定維持產油水平不變。

【00：02】布蘭特原油期貨跌超1.1%，至84.39美元，歐股盤初曾漲至86.21美元。

【23：46】德國汽車（零部件）供應商ZF Friedrichshafen和半導體生產商Wolfspeed Inc.達成一份30億美元協議，將在德國西部Saarland生產適用於電動汽車的芯片。

【23：39】微軟公司考慮未來數週將把GPT-4（即一個更新版本的ChatGPT）添加到旗下搜索引擎必應（Bing）。

【22：30】美股三大指數開市低開，道指跌152點，納指跌0.1%，標指跌0.3%。

【21：51】【新股IPO】陸金所遞表 擬以介紹形式雙重上市 去年首9個月少賺三成

【19：33】【太古地產】太古地產斥5.7億向香港興業收購曼谷地皮4成權益 首進曼谷地產市場

【18：53】【美國加息】美國聯儲局議息在即、放緩加息0.25厘機率有多高？ 一文看清投資界對今年潛在減息看法

【18：25】道指期貨跌146點、納指期貨跌0.3%

【18：20】【歐洲經濟】歐元區1月CPI初值按年升幅回落至8.5% 惟核心CPI及失業率均高過預期

【16：25】【烏克蘭戰爭】伊朗與俄羅斯無法用SWIFT系統 據報連接銀行系統促進貿易和金融交易

【14：00】【日本旅遊】日本據報考慮放寬針對中國旅客入境防疫管控

【12：10】道指期貨跌65點，報34091點，標指期貨跌10點，報4080點，納指期貨跌46點或近0.4%，報12105點。

【11：27】【美企焦點】英特爾全面削減管理層薪酬 行政總裁Pat Gelsinger更遭減薪25%

【09：13】【AAPL】郭明錤：蘋果iPhone 16或僅有最高階機型配備潛望鏡相機 鏡頭升級需求低於市場預期

【08：59】【美股業績】Snap季度收入低於預期 股價盤後挫逾14%、Meta等跟跌

【08：36】【儲局官員】沃勒：需要更多數據來決定息口路徑 暗示暫停加息時點或落在5月

【08：06】【美國加息】美國聯儲局將公布議息結果 進一步放緩加息至0.25厘機會率有多大？

【07：47】【裁員潮】PayPal計劃裁員2000名員工、佔總數7% 應對充滿挑戰的宏觀經濟環境

【06：51】【AMD業績】AMD業績超預期 數據中心芯片好賣 惟料首季收入跌1成 受累電腦及顯卡需求

====以下為1月31日美股市況====

美國第四季僱傭成本增長按季放緩至1%，低於預期，在聯儲局議息的緊張關頭，數據紓緩市場憂慮，美股三大指數高開，科技股升幅領先，道指中段一度回落後重拾升勢，尾市升幅擴大至逾300點，納指亦曾升1.7%。美國10年期債息重上3.5厘。

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本港時間今晨5時，道指升368點或逾1%，報34086點 ； 納指升190點或逾1.6%，報11584點；標指升58點或1.46%，報4076點。美滙指數先升後跌，暫報102.08，跌近0.2%。現貨金即市曾升0.4%觸及1931美元。

國際評級機構惠譽預計美國將出現溫和衰退，2023年的增長將放緩至0.2%，預計2023年美國CPI將放緩至3.0%的中間區間，2024年將降至至2.0%的高位區間，又指美國工業企業有能力抵消通脹帶來的成本壓力。

美國1月芝加哥PMI報44.3，低於預期的45。

1月經濟諮商委員會消費者信心指數跌至107.1，低於預期的109。

美國公布11月S&P/CS20座大城市房價指數升6.8%。

嘉盛銀行（J.SafraSarasin）首席經濟學家KarstenJunius在報告中表示，歐洲央行周四應會加息50個基點，但未來幾次會議的前景不確定性較大。自歐洲央行12月會議以來，一系列經濟數據並沒給出清晰信息。他表示，整體通脹下降速度可能快於預期，不過經濟增長可能強於預期，從而導致核心通脹有走高的風險。嘉盛銀行預計，歐洲央行第二季度的終端存款利率將達到3.5厘，「希望歐洲央行再次把注意力集中在當次會議上，而不是試圖通過暗示下次會議可能採取的行動，來引導市場走向一個或另一個方向。」

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即市走勢︰

【05：11】Snap第四季度收入13.0億美元，分析師預期13.1億美元。

【05：01】熱門中概股走低，愛奇藝跌逾3%，百度跌逾2%，富途控股、嗶哩嗶哩、網易跌逾1%，微博、阿里巴巴、京東小幅下跌。小鵬汽車漲逾6%，唯品會漲逾4%，理想汽車、騰訊音樂漲逾1%。

【04：58】知情人士透露，會議管理技術行業巨頭Cvent Holding Corp.正考慮出售該公司，估值可能超過40億美元。知情人士說，該公司吸引包括黑石在內的私募股權公司的興趣。周二午市，Cvent市值約33億美元，股價較2021年初高點下跌了近一半。

【04：34】紐約尾市，美國10年期基準國債收益率跌1.68個基點，報3.5198%，盤中交投於3.5495%至3.4866%區間，1月份累計下跌35.32個基點。兩年期美債收益率跌2.88個基點，報4.2053%，1月份累跌22.05個基點。

【03：37】美元兌瑞郎跌1%，現報0.9151。

【03：33】紐約3月原油期貨收漲0.97美元，漲幅1.24%，報78.87美元， 1月份累計下跌約1.7%。布蘭特3月原油期貨收跌0.41美元，跌幅0.48%，報84.49美元，1月份也累跌約1.7%。

【03：27】市場消息：Paypal（美：PYPL）將裁減7%的員工，涉及約2000名員工。Paypal股價漲約3%

【03：24】美國陪審團被告知：特斯拉的投資者因馬斯克「特斯拉股價漲至420美元就私有化」的推文而損失120億美元。

【03：16】Silvergate（美：SI）漲約12%。貝萊德持有Silvergate 7.2%的股份。

【02：45】美國電商企業、主打平價商品的Wish母公司ContextLogic（美︰WISH）將在全球範圍裁員大約17%， 股價漲逾7%

【02：38】黎巴嫩央行行長薩拉馬宣佈，黎巴嫩將從2月1日起採用新的固定匯率，黎巴嫩鎊對美元官方固定匯率將從1507.5：1調整為15000：1。採用新匯率後，黎鎊將貶值90%。

【02：17】通用汽車（美：GM）季績超預期，財務總監Paul Jacobson表示，今明兩年將各削減20億美元成本，但無意大規模裁員；資本開支介乎110億至130億美元，高於去年的90億美元。行政總裁Mary Barra認為，看不到有需要削減電動車價格，以回應特斯拉的減價行動，因為集團旗下電動車已有頗佳競爭力。

【01：30】現貨黃金向上觸及1930美元，漲0.37%

【01：22】郭明錤：2023下半年最高階新款iPhone 15 （15 Pro Max或15 Ultra）將配備潛望鏡

天風國際分析師郭明錤表示，2H24新款iPhone 16可能僅一款/最高階機型配備潛望鏡相機，低於市場預期的兩款，鏡頭升級需求低於市場預期，不利大立光與玉晶光。如先前預測，2H23最高階新款iPhone 15（15 Pro Max或15 Ultra）將配備潛望鏡，市場並預期潛望鏡相機將隨更多iPhone機種採用，成為2023-2024年推升鏡頭升級需求關鍵

【00：49】市場消息：瑞士信貸料將把私募融資分部這個資產管理部門，轉移到第一波士頓（CSFB）。

【00：45】Spotify（美：SPOT）漲幅擴大至11%，Q4月活用戶同比增長20%至4.89億，並預計Q1月活數將達5億好於預期。

【00：45】歐股收市升跌不一，德國DAX30指數漲0.01%，英國富時100指數跌0.17%，法國CAC40指數漲0.01%。泛歐STOXX 600指數跌0.26%

【00：32】輝瑞（美：PFE）CEO：美國結束新冠疫情緊急狀態，沒有對公司造成重大影響。

【00：31】據烏克蘭國際文傳電訊社報道，烏克蘭政府終止與俄羅斯政府關於空中交通和航空運輸領域合作的協議。

【00：25】美國白宮基礎基礎設施協調人Landrieu：已與特斯拉CEO馬斯克就新能源汽車配套設施問題進行會談。

【23：47】據美國《國會山》報，白宮官員1月31日表示，白宮將於3月9日發布2024財年的預算提案。拜登和麥卡錫將於周三在白宮會面，討論債務上限問題。一些美國共和黨人表示，他們計劃利用債務上限談判作為籌碼，確保削減開支和改革政府項目。

【23：47】熱門中概股走高，小鵬汽車（美：XPEV）漲近7%，拼多多（美：PDD）、騰訊音樂（美：TME）漲超3%，新東方（美：EDU）漲近3%，蔚來汽車（美：NIO）漲近2%。

【21：38】【美國經濟數據】美國僱傭成本按季增1% 低於預期

【21：18】【美股業績】Caterpillar第四季盈利遜預期 原材料成本上升拖累利潤率 盤前跌逾2%

【20：55】【美股業績】麥當勞上季盈利超預期 警告短期通脹壓力持續 盤前跌逾2%

【20：33】【TSLA】Tesla去年Bitcoin減值損失逾2億美元

【19：48】【歐洲經濟】歐元區去年第四季GDP初值按季升0.1%避開衰退 超預期

【18：52】【三星業績】三星電子上季經營利潤按年挫69%、創8年最差 晶片業務利潤勁插97%

【18：27】【美股業績】瑞銀第四季淨利潤按年升23%勝預期 計劃今年回購逾50億美元股份 盤前跌逾3%

【18：10】【穩定幣】金管局建議將與穩定幣相關活動納監管 擬引入強制性發牌制度

【18：04】【法國通脹】法國1月CPI按年升6%、主因能源及食品價格推升 去年第四季GDP輕微擴張

【17：17】【中美角力】美國據報擬對華為進行全面禁售 外交部：是「赤裸裸的科技霸權」（第三版）

【16：57】【業績｜零售】L'occitane歐舒丹上季銷售按年升8% 美洲地區勁增64%

【16：06】【歐元定存】歐元定存息最高7厘 中資行出招搶吸資金

【12：04】道指期貨跌27點，報33758點，標指期貨跌3點，報4028點，納指期貨跌36點或0.3%，報11931點。

【11：43】【日圓走勢】大摩：日本央行或於3月1日放棄YCC政策、預期最快2024年加息 日圓年底見幾多？

【11：29】【解構美股】摩通：衰退風險只是推遲而非消失 美股未來數月或走低、拆解大市轉向時點

【11：09】【全球經濟】IMF調高今年全球經濟增長預測至2.9% 籲小心高息環境及俄烏戰爭兩大風險

【08：41】【中美角力】美國據報擬對華為進行全面禁售 涉英特爾、高通等美企

【08：11】【美股焦點】波音計劃新增一條737 Max生產線 以提高產量

【08：01】【AAPL】郭明錤：料蘋果iPad在未來9至12個月或無新產品推出、出貨量至少跌一成 折疊iPad有助提振明年出貨量

====以下為1月30日美股市況====

聯儲局本港時間周四凌晨將公布最新利率決策，市場擔心儲局主席鮑威爾可能發出鷹派信號，美國10年期債息升至3.5699厘，美股反覆下挫。截至今晨5時（即收市），道指跌260點，報33717點；標指跌52點或1.3%，報4017點；納指跌227點或2%，報11393點 ； 美滙指數轉升0.3%至102.27。紐約期油收市挫2.3%，報77.9美元。

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多隻重磅科技股將公布去年第四季業績，包括Meta（美：META）、亞馬遜（美：AMZN）、蘋果（美：AAPL）、Alphabet（美：GOOGL）。摩根士丹利認為，市場好消息已反映，美國企業將面對2008年以來最差的業績季度，形成美股熊市的最後一輪下跌，並警告不要與聯儲局作對。

美國銀行證券全球經濟主管Ethan Harris表示，鮑威爾可能發出鷹派信號，沒有打算給交易員的樂觀情緒再添一把火，並不希望看到市場在本次會議後反彈。

外電報道稱，鮑威爾可能推翻市場預期，不希望作出任何有關儲局將暫停加息的暗示。美國沃頓（Wharton）商學院教授西格爾（Jeremy Siegel）則警告，儲局本周宣布的加幅若高於市場預期的0.25厘，可能帶來災難性後果。

蘋果分析師郭明錤表示，蘋果將在2023年剩下的時間裡放慢iPad的發布速度，目標是在2024年推出可摺疊iPad。郭的預測與分析公司CCS Insight在2022年10月的一份報告一致，該報告稱，蘋果將在推出可摺疊iPhone之前推出可摺疊iPad。

據《華爾街日報》援引美國國會發言人消息稱，TikTok首席執行官周受資已同意參加在美國國會舉行的聽證會，時間定於3月23日。根據公開聲明，這次聽證會的組織方是美國國會眾議院的能源與貿易委員會。

美國1月達拉斯聯儲商業活動指數為-8.4，預期-15，前值-18.8。

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焦點新聞︰

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即市走勢︰

【06：00】拜登：不會向烏克蘭提供F16戰鬥機

【04：46】法國總統馬克龍：不排除向烏克蘭提供戰鬥機

【01：04】穆迪：因為持續的通脹仍給借貸環境蒙上陰影，2023年初全球信貸狀況仍將不利。

【00：51】諾貝爾經濟學獎得主Krugman：市場對通脹下降過於自信

【00：51】市場消息：國泰航空計劃在2023年招聘3,000名員工。

【00：45】歐股收市個別發展，德股跌0.16%，法股跌0.21%，英股升0.25%，泛歐STOXX 600指數跌0.27%

【00：43】國際評級機構穆迪：隨著全球經濟增長放緩，導致美國出口需求減少，貿易為美國經濟帶來的利好預計會消退。

【00：38】美國法庭：強生公司（美：JNJ）不可以通過申請破產的途徑，來結束與嬰兒爽身粉相關的產品致癌官司。

【23：58】美股明星科技股走低，特斯拉（美：TSLA）跌超5%，英偉達（美：NVDA）跌近5%，亞馬遜（美：AMZN）跌近3%，谷歌母公司Alphabet（美：GOOGL）跌2.5%。

【23：33】美股疫苗股走低，諾瓦瓦克斯醫藥（美：NVAX）跌5%，Moderna（美：MRNA）跌超3%，Ocugen（美：OCGN）跌近3%，BioNTech SE（美：BNTX）跌近2%。

【23：30】道指升12點

【22：30】道指跌99點，報33878點，納指跌0.9%，報11513點，標指跌22點，報4047點。

【21：32】Berenberg表示，Tesla已經跌夠，可開始買入。

【21：13】道指期貨跌214點，納指期貨跌1.2%。

【20：54】【歐洲經濟】德國GDP按季收縮0.2% 衰退憂慮升溫

【19：09】【車企重組】雷諾減持日產 持股降至15%料將套現逾300億

【18：46】【外滙基金】金管局：今年初步計算投資收益不錯、或以百億元計 加息累經濟下滑的後遺症成為新不明朗性

【18：38】道指期貨跌197點，納指期貨跌1.2%，標指期貨跌35點。

【18：29】【美股業績】飛利浦再「瘦身」、計劃2025年前裁員6000人 今年先削一半 股價盤前升逾6%

【17：50】【日圓走勢】黑田東彥：日央行須維持超寬鬆政策撐經濟 晉達：兩名央行候選人均較鷹派、日圓承受重大上行壓力（第二版）

【17：16】【電動車】小鵬汽車跌2%、委任王鳳英為總裁 何小鵬續任CEO兼主席（第二版）

【16：54】【解構美股】大摩：投資者似乎已忘記「不要與聯儲局對抗」 好消息已反映、美股將迎來新一輪下跌

【16：49】【英鎊定存】英鎊短存息最高15厘 花旗料英倫銀行本周四加息0.5厘

【16：35】【京東9618】京東擬於3月結束泰國及印尼業務 股價挫逾半成

【12：51】【美國加息】陶冬：今年來基金以每天10億美元的速度買入新興市場 料鮑威爾本周將「打左燈、向右轉」

【12：08】道指期貨跌66點，報33980點，標指期貨跌9點，報4074點，納指期貨跌36點或近0.3%，報12185點。

【10：53】【大行看法】高盛：大市未來升勢需由企業盈利增長帶動 環球長倉基金的中資股持倉仍較基準低420點子

【10：21】【異動股】彭博：百度將於3月推中國版「ChatGPT」 股價跌轉升、彈5%

【07：45】【美股焦點】美職場有望升溫 波音擬招聘1萬人 總員工人數直迫疫情爆發前

【07：30】美股上周五反覆向好。美國聯儲局最重視的通脹指標－核心PCE物價指數大致符預期，不過由於已公布的CPI數據大致與PCE數據同一方向，市場更為注視消費支出，12月個人支出由0.1%加速至跌0.2%，憂慮經濟續減速，也確立了儲局放慢加息步伐的預期。道指上周五最多漲214點 ， 收市升28點，報33978點；標指升10點，報4070點；納指升109點或0.95%，報11621點。

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責任編輯︰梁浩碩