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【中國消費】大摩：內地農曆新年整體消費較預期理想　短線消費或呈顛簸惟未改復甦趨勢

宏觀解讀 12:16 2023/01/30

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【中國消費】大摩：內地農曆新年整體消費較預期理想　短線消費或呈顛簸惟未改復甦趨勢

摩根士丹利指，農曆新年內地整體消費較預期理想，疫情對消費市場的影響有限，雖然出行數據仍低於2019年水平，但預期消費市道正逐漸步向復甦之路，但短線或會有些顛簸。大摩指，農曆年整體消費暢旺，主要由回鄉、出遊、新春送禮，報復式消費等多項因素帶動，服務式相關消費增長較消費品更高。

部分消費品有消費升級趨勢

據該行渠道調查，主要食品及飲料分銷商指，部分地區的酒類、乳製品及啤酒在農曆新年期間的銷情較預期強勁，而且大部分種類在假期間都有消費升級的趨勢。

大摩稱，內地於農曆新年期間的整體消費相關收入增長12.2%，消費品收入增長10%，服務消費增長13.5%，而日用品、家庭用品升級需求及旅遊業服務均出現大幅增長。

農曆新年期間本地遊人數增長23%

本地遊方面，農曆新年期間共有3.08億人出遊，按年增長23.1%，相當於2019年水平的88.6%，整體旅遊收入增長30%至約3758億元人民幣，相當於2019年73.1%。至於旅遊中介及相關服務收入亦大增130%，等於2019年80.7%水平。

至於電影票房，農曆新年期間電影票房收入增長11.9%至67.6億元人民幣。

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編輯：陳韻妍

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