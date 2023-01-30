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【大快活煲仔飯】大快活煲仔飯著火　大快活：因煲底過熱及天氣異常所致、已優化生產線

Hot Talk 15:21 2023/01/30

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【大快活煲仔飯】大快活煲仔飯著火　大快活：因煲底過熱及天氣異常所致、已優化生產線

大快活（00052）「煲仔飯」周日（29日）疑著火，有市民昨日於荃灣海之戀大快活分店購買煲仔飯後，於回家途中懷疑著火。網上圖片顯示，煲仔飯包裝印上「大快活50周年」，反映事件為近日發生。據網民指出，大快活周一（30日）上午曾致電事主跟進，願以500元餐飲券作賠償。

大快活現跌1.3%，現報13.32元。

    點擊圖片放大

大快活發言人回應本報查詢時指，周日（29日）晚收到有關投訴，對事件感到非常抱歉。集團十分關注事件並即時調查，相信事件乃因煲底過熱，加上天氣異常乾燥令紙盒燃燒所致。大快活已於周一（30日）全線更新包裝流程，加速煲底降溫才放入紙盒，以免同類事件發生。大快活續指，事主所指的賠償方案屬實。

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記者：宋佩恩

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