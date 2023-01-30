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【日本機票】國泰宣布再取消2月3日至3月2日往來日本達98班航班

Hot Talk 11:45 2023/01/30

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【日本機票】國泰宣布再取消2月3日至3月2日往來日本達98班航班

國泰 （00293） 公布，日本當局繼續限制航空公司營運由香港前往日本之航班班次，因此公司每周只能營運72班航班前往日本，較2023年2月原定計劃營運並經已獲當局批准的航班少12至13班。

即看【日本機票】香港快運宣布再取消2月17日至3月2日共60班往來日本航班，【下一頁】

國泰指，為遵守最新限制，除已取消的航班外，國泰航空還必須取消以下由2023年2月3日至3月2日往返香港及日本的航班。

對於受航班取消影響的顧戶，國泰會安排原定往來東京、大阪及福岡的顧客乘搭其他航班；而往來名古屋的顧客將會改為乘搭大阪的航班。另外，往來札幌的航班將如期運作。國泰表示於受航班取消影響的顧客深感抱歉，並已開始為所有受影響的顧客重新預訂其他航班。

國泰航空取消的航班：

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編輯：姚卓然

 

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