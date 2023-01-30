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【疫市營商】智能玩具添STEM、親子元素　寓學習於娛樂　疫下大賣

商業 12:01 2023/01/30

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本港兩家玩具企業Amazing Toys及怡高安迪（香港），將創新科技融入智能玩具，包括程式編寫（Coding）和擴增實境（AR），打著「玩具+教育」的旗號，他們均希望在香港以至全世界的STEM教育玩具市場分一杯羹。

玩具品牌Amazing Toys總經理施維衡（Samuel）及產品外銷往逾百國家的怡高安迪（香港）有限公司董事副總經理施俊匡（Johnny）均指，過去3年多的疫情未為玩具業帶來龐大衝擊，市場對其公司的玩具需求不跌反升；惟展望2023年生意表現，2人反應兩極。

【元宇宙商機】日本擬將百年老店加入元宇宙　銷售各地特產

擁有近15年生產STEM教育玩具經驗的玩具品牌Amazing Toys，其總經理施維衡表示，該企的市場定位非常清晰，自公司創立以來，一直秉承著「玩樂+教育體驗」的理念生產教育玩具，並表示該企屬較早期的STEM玩具生產商。面對新冠疫情，Amazing Toys的Samuel與怡高安迪的Johnny均表示，業務上遇到最大的難題是無法將玩具真實地呈現在客人眼前，「客人摸不到真實玩具產品，難以得知其實際功能，未能衡量價格是否合理，因而減低下單的意慾。」

Johnny慨歎其公司亦面對同樣難題，新冠疫情爆發初期定單數量下跌近1成。他表示，當時的船運成本急劇飆升至疫情前的10倍，不少買手擱置買貨計劃，亦有買手因希望減低船運成本而「將數張定單集合成1張」，這些舉動都使定單數目減少。惟Johnny和Samuel均指，隨疫情越趨嚴峻，其生意竟不跌反升，兩人有同樣想法，認為因在家工作的家長數目增加，同時小朋友逗留家中的時間增多，家長因而希望子裡透過教育玩具得到娛樂之餘，亦能從中吸取新知識。

怡高安迪（香港）有限公司董事副總經理施俊匡指，疫下生意竟不跌反升，認為在家工作的家長數目增加，小朋友逗留家中的時間增多，家長因而希望子女透過教育玩具得到娛樂之餘，亦能從中吸取新知識。（受訪者提供圖片）

面對前所未見的疫情，兩家企業各自出招應對。Amazing Toys的Samuel表示，疫情期間主要靠網上會議與買家洽商，盡量將產品特點隔空向客人展示。另外，Samuel又指，由技術研發、產品設計和生產、成品測試、品質監控，以至產品營銷策略，全由該企一條龍負責，人力資源能於企業內部靈活調配。因此疫情期間雖然有生產線工人不幸中招，惟並未有影響該企產出和正常運作。

玩具品牌Amazing Toys總經理施維衡（Samuel）指，由技術研發、產品設計和生產、成品測試、品質監控，以至產品營銷策略，全由該企一條龍負責，人力資源能於企業內部靈活調配。（受訪者提供圖片）

另一邊廂，怡高安迪的Johnny則吼準疫情期間買家的消費模式改變，將業務拓展到電子商貿平台，又趁機花更多資源用於研發AR玩具產品。Johnny表示，以往需要花很多錢用於設計產品包裝盒，向消費者詳細解釋玩具功能和玩法；惟將部分銷售業務轉移到電商平台後，他稱成本改以製作短片展示產品特色和示範玩法為主，同時嚮應環保及近年熱捧的ESG（環境、社會和企業管治）理念，重新設計玩具產品包裝，有助降低包裝成本。

此外，Johnny力求解決傳統玩具「可玩性不足」的痛點，惟因製作AR程式的經驗未夠豐富、研發資金亦非常龐大，故他最後與一家知名俄羅斯開發商以拆帳形式合作，在智能玩具加入「二次銷售」元素。玩家會在應用程式內「課金」添購額外配件或升級，相對只售賣實體玩具，這種收入得以擴大，因此Johnny和他的團隊便將「課金」概念應用在智能玩具上。他將新構思放到觀星望遠鏡及人體器官模型玩具，分別推出Galaxy Tracker和AR Human Torso Professional Model。

施俊匡表示，「讓小朋友從遊戲中學習」是該企最重視的AR產品創作理念，他舉例曾邀請專科醫生參與AR人體模型玩具的品質監控。（圖片來源：怡高安迪官網）

展望2023年全年銷售，Samuel和Johnny兩人反應兩極。Samuel表示，其生意仍受美國息率高企、通脹持續、中國經濟復常步伐，以及外匯幣值等不穩定因素影響，預料全年生意額將錄得按年10至15%跌幅。相反，Johnny則對今年業務表現抱樂觀態度，預期今年生意額將有10至15%按年升幅。

【中國工業】世界工廠地位恐不保？　越南印度成歐企新歡

作者：楊嘉軒

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