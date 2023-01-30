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【馬雲概念】馬雲香港再晤謝國民 正大企業國際全日抽升7成
當炒股 16:22 2023/01/30
阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲低調在港過新春，據本報所得最新相片，馬雲近期再與泰國首富、正大集團（Charoen Pokphand Group）資深董事長謝國民會面。由謝國民長子謝吉人任董事長的正大企業國際 （03839） 股價爆升，尾市最多升87%，收市升68%報1.33元。正大企業國際全日成交未算活躍，成交額共696萬元，涉667宗交易。
正大企業國際大升後，市值約3.2億元。據最新年報資料，正大企業國際主要從事生化、工業業務，由正大集團持有53.1%股權，伊藤忠商事株式會社持股25%。
馬雲在港再晤泰國首富謝國民父子 月內第二度會面惹合作揣測，可見【下一頁】
正大曾掌數家香港上市公司惟近年私有化
正大系早年在香港有數家上市公司，惟卜鋒國際 （00043） 本月已正式除牌，卜蜂連花 （00121） 則於2019年除牌。
另外，正大集團經商發控股持有2.43%中國平安 （02318） 股權，為平保股東名冊上最大境外法人股東；正大亦持有本間高爾夫 （06858） 近3成股權，而伊藤忠同樣持有本間高爾夫逾5%股權。
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編輯：麥德銘
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