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【馬雲概念】馬雲日前香港再晤謝國民　正大企業國際午後有力再爆升2.6倍、兩日暴漲4.6倍

當炒股 13:43 2023/01/31

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【馬雲概念】馬雲香港再晤謝國民　正大企業國際乾升

阿里巴巴  （09988）  創辦人馬雲低調在港過新春，據本報所得最新相片，馬雲近期再與泰國首富、正大集團（Charoen Pokphand Group）資深董事長謝國民會面。由謝國民長子謝吉人任董事長的正大企業國際 （03839） 股價第二日放量爆升，今（31日）曾升2.66倍高見4.87元，現升230%，報4.4元，截至下午1時41分，成交額急增至9058萬元，已超過昨日（30日）全日成交額的696萬元達12倍。

連同正大企業國際昨日收市升68%報1.33元，公司股價兩日累升約4.6倍，市值亦隨之而上漲至10.6億元。據最新年報資料，正大企業國際主要從事生化、工業業務，由正大集團持有53.1%股權，伊藤忠商事株式會社持股25%。

馬雲在港再晤泰國首富謝國民父子 月內第二度會面惹合作揣測，可見【下一頁】

正大曾掌數家香港上市公司惟近年私有化

正大系早年在香港有數家上市公司，惟卜鋒國際 （00043） 本月已正式除牌，卜蜂連花 （00121） 則於2019年除牌。

另外，正大集團經商發控股持有2.43%中國平安 （02318） 股權，為平保股東名冊上最大境外法人股東；正大亦持有本間高爾夫 （06858） 近3成股權，而伊藤忠同樣持有本間高爾夫逾5%股權。

相關文章：

【馬雲行蹤】馬雲據悉現身香港晤重量級財金界　阿里巴巴全日升4%

【馬雲行蹤】馬雲曼谷行蹤曝光　睇打拳、食海鮮、見謝國民　食肆老闆合照大讚謙虛（組圖）

編輯：麥德銘

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