英國將公布緊急護理計劃 冀縮短NHS等候時間

受人手不足及罷工等因素影響，英國國民保健服務（NHS）輪候時間大增。據報英國政府將公布緊急護理計劃，縮短輪候時間。據悉相關計劃涉及10億英鎊（約97億港元），但並非額外撥款。有NHS管理人員質疑，在人手短缺情況下，計劃中措施的成效。

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英國衛生服務現時已陷入危機，尤其在緊急護理服務方面，最近數月更承受前所未有的壓力。英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）誓言縮短NHS護理輪候時間，包括承諾增加數千張床位、800輛救護車，並撥款10億英鎊擴大社區護理服務。

惟英媒《衛報》引述消息人士報道，辛偉誠所動用的10億並非額外撥款，而是源自去年秋季預算案中，宣布用於醫療及社會保健的資金。雖然有指英國政府將公佈緊急護理計劃，但目前亦未清楚新增救護車及床位的配給細節。

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在英格蘭的2年NHS計劃中，政府和英格蘭國民保健署（NHS England）承諾增加800輛救護車，其中包括100輛專科精神健康車輛，以及5,000張病床。每間設有大型急症室的議員都將開設即日急症室，希望能每周減少數千人在醫院過夜。

計劃還將包括採取新的護理方法，特定情況下，患者會在家中接受康復及物理治療。當局希望在明年冬天前建立3,000張「居家醫院」床位，目標能令每月有約5萬人在家接受護理。

但英格蘭NHS服務供應商組織NHS Providers 臨時行政總監Saffron Cordery表示，NHS需要採取迫切行動解決大量勞動力短缺、員工狀態疲憊的問題。護士工會皇家護理學院（Royal College of Nursing） 院長Patricia Marquis亦指，若當局不將資源投放在員工身上，計劃不會有所作為。

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責任編輯：李俊儀