【比賽專用】蘋果Apple Watch　成世界滑浪聯盟指定穿戴式裝置

▲ 世界衝浪聯盟（World Surf League，WSL）宣布，Apple Watch將成為大會指定穿戴式裝置。

蘋果（Apple）近年為了在穿戴裝置市場上佔一席位，除了不斷升級普通版Apple Watch的技術，去年更推出了全新產品線Apple Watch Ultra，吸引戶外極限運動用家。而近日世界衝浪聯盟（World Surf League，WSL）更宣布，將把Apple Watch加入成為比賽配件，這也是Apple Watch首次被用作專業運動比賽的官方競技用設備。

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世界滑浪聯盟官方宣布，Apple Watch將成為大會指定穿戴式裝置。參與滑浪比賽的參加者在賽前將會獲得一隻已經安裝WSL Surfer App的Apple Watch，屆時將會用作記錄分數、追蹤波浪次序和時間等數據。

世界滑浪聯盟表示，他們選用Apple Watch主要是因其堅固度、行動數據連接，以及備有更大、更亮的屏幕，可讓選手準確地掌握賽事。不過，世界滑浪聯盟並未透露，將會應用哪一隻Apple Watch，但外媒Engadget就估計，Apple Watch Ultra就會因其更強的堅固度，而成為首選。

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責任編輯：曾曉汶

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