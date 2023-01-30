南韓解除室內口罩令 民眾自發繼續戴

南韓早前已表明，繼續進一步放寬新冠防疫措施。當地周一（30日）解除室內口罩令，民眾不需強制在室內地方戴口罩，只有特定地點除外。不過，南韓民眾仍然自發在辦公室或課室等室內地方戴口罩。

南韓本月底取消室内口罩令 四類場所仍要佩戴 【下一頁】

韓聯社指出，南韓中央災難安全對策本部消息稱政府周一起僅建議民眾在室內戴口罩，不再強制要求，取消長達逾時兩年的強制口罩令。各地政府及亦可自行制定指南，繼續維持口罩令。

如民眾身處醫院﹑公並交通工具車廂或藥房等或高風險場所時，室內口罩令仍生效。但民眾若在醫院單人病房或私人空間時，亦不會強制要求戴口罩。同時，包括出現新冠症狀人士在內5類民眾被建議戴口罩。

南韓料將解除室內口罩令 新確診創3個月新低 【下一頁】

韓聯社報稱，室內口罩令解除後首日，身處咖啡店﹑辦公室及課室的民眾及學生仍自發繼續戴好口罩。有民眾對現時疫情及防疫措施緩和感興奮，但坦言不會鬆懈防疫。更有民眾直言，現時除口罩反而不自在。

南韓中央防疫對策本部周一表示，周日（29日）凌晨12時為止新增7,416宗確診，創下近7個月來新低。同時，周末由中國入境的落地檢測中有兩名旅客確診，比率為1.5%，連續兩日維持在1%左右。

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責任編輯：吳漢培