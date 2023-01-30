【電視廣播TVB】遭小股東自組聯盟轟7大過失　TVB：強烈否認、保留追究權利！（第二版）

▲ 【電視廣播TVB】小股東自組聯盟炮轟TVB 近年7大過失 直斥「經營不善、財務管理混亂、不務正業」

電視廣播 （00511） （TVB）近年面對外憂內患，由星美債券大蝕、社會運動期間遭部分網民聲言抵制杯葛到管理層地震，拖累股價繼續低迷，大股東黎瑞剛去年底也發聲撐內部改革。周一（30日）有自稱「大台小股東大聯盟」發表公開信，炮轟TVB過去8年的7大過失，直言管理層「經營不善，連年虧損」、「財務管理混亂，債台高築」、「不務正業」等。

大聯盟敦促TVB董事局需在2月3日（星期五）下午5 點前公開回應，如果TVB曾涉嫌違規違法之事，會強烈要求許濤，黎瑞剛兩人立即辭去一切TVB職位及盡快召開股東特別大會選出適當的人士掌管TVB。

TVB ：必須澄清以正視聽

TVB 發表回應指，有關指控內容毫無根據，必須澄清以正視聽。TVB又稱，十分重視企業管治水平，並嚴格遵守上市規則和廣播條例，與股東及持份者保持透明化的管治模式，在經營好業務的同時一直致力為股東謀求長遠可持續發展的回報。

對於該公開信內的指控， TVB予以強烈否認並保留法律追究權利

大聯盟：TVB股價業務同挫 管理層難辭其咎

公開信提到，TVB股價及業績自2015年後大幅下跌，2022年上半年TVB虧損2.24億，股價跌幅超過95%，「可算是慘不忍睹，這樣差的業績及管理水平，管理層可以說是難辭其咎」。公開信質疑，黎瑞剛直至2021年才突然跑出來大肆批評TVB的管理層，並在去年12月批評TVB過去不懂投資，提出要在廣州南沙建新的數碼制作中心。

「只在一年半前來過香港數天，聽了主席許濤的匯報，便豪言可在2年間把TVB的問題解決，這樣的管理人真的能獲得TVB的股東信任及支持嗎」

TVB 自2015年以來股價大幅回落

董事局大派股息致現金流不足

公開信指出，黎瑞剛2015年4月入主TVB，當時TVB持有接近32億元現金，後來再融資了5億美元（約38億港元），雖然後來購入了約38億元的債券，公司理應仍持有大量現金，然而董事局卻在2015至2020年期間派發大量股息，合共約37.66億，引至公司現金流不足，並需要向上海商業銀行借貸2.5億美元（約19.76億港元）以支撐公司的日常支出。

加入新管理層對收視及業績無太多幫助

大聯盟更稱，自從TVB把曾志偉、蕭世和及王祖藍等人邀請回來當高層之後，不單對收視及業績沒有太多幫助，反而令到很多大型的節目被觀眾批評至體無完膚。

雖然惡評如潮，但TVB管理層卻仍自吹自擂，指出某段時間收視創出新高等等…，但廣告客戶是最實際的，而決定是否購入電視台的廣告時段當然是要看節目水準及客戶自身的target audience，而TVB的廣告銷售人員最近竟然以「匪夷所思」來批評客戶，這種管理及銷售手法確實是極其惡劣！怪不得最近要減價6至10%來吸引過年廣告的客戶！

「TVBC」、「埋堆堆」或令TVB陷違法危機

公開信又質疑，TVB與「TVBC」（上海翡翠東方傳播有限公司）及內地串流App「埋堆堆」的關係，以及黎瑞剛公開批評公司做法。大聯盟指，種種問題都隨時會令TVB陷入違法及違規的危機。

「埋堆堆」一直都不是TVB的附屬公司（根本沒有任何關係，唯一的共同之處便是許濤均為2家公司的董事）。雖然「埋堆堆」跟TVB或「TVBC」表面上是沒有股權關係，但卻擁有大量TVB劇集的內容，那這些版權是從何而來的呢？

但在過去的幾年間，黎多次公開批評TVB的管理層及試圖參與及干預TVB的日常運作（甚至透露TVB未來的發展計劃等）。這等行為已經涉嫌觸犯廣播條例。

仍無人解說TVB星美債券損手始末

公開信重提TVB星美債券損手一事，強調管理層一直未有向股東解釋當時的決定是由誰建議及由誰批准，「但是對我們TVB的股東們來說，這是超過10億港元的損失...那為什麼黎瑞剛當時又不建議把這筆錢用來更換設備而是去購入像『星美』這些垃圾級別的債券呢？」

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（第二版加入TVB回應）

編輯：李哲毅