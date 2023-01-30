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【日本機票】香港快運宣布再取消2月17日至3月2日共60班往來日本航班

Hot Talk 11:09 2023/01/30

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【日本機票】香港快運宣布再取消2月17日至3月2日共60班往來日本航班

國泰航空 （00293） 旗下廉航品牌香港快運（HK Express）公布，鑑於日本當局繼續限制航空公司營運由香港飛前日本之航班班次，HK Express每周只能營運74班航班前往日本，較二月原本計劃並經已獲得當局批准的每周89班航班少15班。

由於受到當局限制而未能營運前往日本的航班，HK Express將會取消下列由2023年2月17日至3月2日往來日本的航班（包括日本出發回程的航班）。

由香港出發往日本之航班
目的地：沖繩
UO820		 2023年2月18日、20日、22日、25日、27日；3月1日。
目的地：大阪-關西
UO688		 2023年2月17日、24日
目的地：東京-羽田
UO622		 2023年2月17日至3月2日
目的地：東京-成田
UO646		 2023年2月18日、21日、23日、25日、28日；3月2日
目的地：東京-成田
UO650		 2月22日；3月1日
由日本出發往香港之航班
出發地：沖繩
UO821		 2月18日、20日、22日、25日、27日；3月1日
出發地：大阪-關西
UO689		 2月17日、24日
出發地：東京-羽田
UO623		 2月17日至3月2日
出發地：東京-成田
UO647		 2月18日、21日、23日、25日、28日；3月2日
出發地：東京-成田
UO651		 2月22日、3月1日

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編輯：姚卓然

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