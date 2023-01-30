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【日本機票】香港快運宣布再取消2月17日至3月2日共60班往來日本航班
Hot Talk 11:09 2023/01/30
國泰航空 （00293） 旗下廉航品牌香港快運（HK Express）公布，鑑於日本當局繼續限制航空公司營運由香港飛前日本之航班班次，HK Express每周只能營運74班航班前往日本，較二月原本計劃並經已獲得當局批准的每周89班航班少15班。
由於受到當局限制而未能營運前往日本的航班，HK Express將會取消下列由2023年2月17日至3月2日往來日本的航班（包括日本出發回程的航班）。
|由香港出發往日本之航班
|目的地：沖繩
UO820
|2023年2月18日、20日、22日、25日、27日；3月1日。
|目的地：大阪-關西
UO688
|2023年2月17日、24日
|目的地：東京-羽田
UO622
|2023年2月17日至3月2日
|目的地：東京-成田
UO646
|2023年2月18日、21日、23日、25日、28日；3月2日
|目的地：東京-成田
UO650
|2月22日；3月1日
|由日本出發往香港之航班
|出發地：沖繩
UO821
|2月18日、20日、22日、25日、27日；3月1日
|出發地：大阪-關西
UO689
|2月17日、24日
|出發地：東京-羽田
UO623
|2月17日至3月2日
|出發地：東京-成田
UO647
|2月18日、21日、23日、25日、28日；3月2日
|出發地：東京-成田
UO651
|2月22日、3月1日
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編輯：姚卓然
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