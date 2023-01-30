▲ 【日本機票】香港快運宣布再取消2月17日至3月2日共60班往來日本航班

國泰航空 （00293） 旗下廉航品牌香港快運（HK Express）公布，鑑於日本當局繼續限制航空公司營運由香港飛前日本之航班班次，HK Express每周只能營運74班航班前往日本，較二月原本計劃並經已獲得當局批准的每周89班航班少15班。

由於受到當局限制而未能營運前往日本的航班，HK Express將會取消下列由2023年2月17日至3月2日往來日本的航班（包括日本出發回程的航班）。

由香港出發往日本之航班 目的地：沖繩

UO820 2023年2月18日、20日、22日、25日、27日；3月1日。 目的地：大阪-關西

UO688 2023年2月17日、24日 目的地：東京-羽田

UO622 2023年2月17日至3月2日 目的地：東京-成田

UO646 2023年2月18日、21日、23日、25日、28日；3月2日 目的地：東京-成田

UO650 2月22日；3月1日 由日本出發往香港之航班 出發地：沖繩

UO821 2月18日、20日、22日、25日、27日；3月1日 出發地：大阪-關西

UO689 2月17日、24日 出發地：東京-羽田

UO623 2月17日至3月2日 出發地：東京-成田

UO647 2月18日、21日、23日、25日、28日；3月2日 出發地：東京-成田

UO651 2月22日、3月1日

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編輯：姚卓然