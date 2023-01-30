▲ 【獨家專訪】滙豐新一代大班曾在傳媒工作？ 廖宜建：不要被職涯規劃框死自己

廖宜建兩年前與羅銘哲（Surendra Rosha）一同接棒王冬勝，成為滙豐 （00005） 亞太區聯席行政總裁。在銀行界事業路平步青雲，48歲之齡當上滙豐香港「大班」，廖宜建卻非初出茅廬隨即投身銀行業，而是先在傳媒機構工作。廖宜建笑言自己「不是三歲定八十」，年輕人有職涯規劃有好處，但更重要是保持靈活和好奇心，不用太早框死自己。

廖宜建父親是香港首位華人政務司廖本懷，而父親在日治台灣長大的背景，讓他對日語產生興趣，在英國倫敦大學修讀日語及經濟學雙學士學位。

他畢業後首份工作是在英國為日本傳媒當繙譯，後來才轉投日資行的歐洲債市交易室，展開金融生涯，「當時就在倫敦碰巧入了交易室，一做就在交易室做到2015年」。他自認早年並不熟諳金融，但交易室急速生態令他很快能自行交易。

廖宜建報慶訪問報道：

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97回港發展 2005年駐內地工作

1997年，廖宜建向滙豐寄出履歷，獲時任滙豐香港「炒房」主管、後來成為行政總裁歐智華（Stuart Gulliver）直屬下屬飛赴英國和他面試，讓他覺得這家是重視人的銀行。

廖宜建加入滙豐後，2002年起負責內地債市，2005年親身進入內地工作。他坦言，當時香港佔中國經濟體相當可觀的比例，難以想像內地金融市場發展到如今這般龐大，「這當然是很重要的市場，但我更多是抱嘗試新事物的心態」。

廖宜建：港人絕對有空間在金融界發展

隨近十多年愈來愈多內地專才在香港金融界發展，近年不時有討論港人在金融業是否仍具競爭優勢。廖宜建稱：「我可以斬釘截鐵說，絕對有空間讓任何人去服務這個領域。」

（訪問前）我剛剛見一位客人，討論過程讓我覺得用金融服務企業，以至達成他們夢想，是好精彩的事。聆聽到他們的主意，然後運用智慧訂造解決方案，是借貸？是上市？而是不再需要上市？你有方方面面的方法，從零開始去服務他們。最差的是你有既定事實、套路，去服務有不同需要的人。

他認為，科技、政治不斷演變，金融人才必須能應變、能學新事物、具延展性。

滙豐前兩代華人「大班」曾非初畢業即加入銀行

無獨有偶，前兩任滙豐華人大班鄭海泉、王冬勝大學畢業後也曾在銀行界以外工作。

鄭海泉中大畢業後，曾在志願團體工作兩年，其後赴外國進修後才加入銀行界。大學主修電腦的王冬勝畢業後曾在美國大學任教師，回港首份工作也非銀行業，而是在美資公司工作，其後因協助銀行電子化數據庫，才正式投身銀行界。

相對於現今社會強調「起跑線」、職涯規劃，廖宜建認為，每人成長過程都有許多空間，「你可以有個框，但個框應該要不斷接受衝擊，質問自己為何個框還在？它是否值得錨定？」

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記者：胡學能、麥德銘