▲ 【大行看法】高盛：大市未來升勢需由企業盈利增長帶動 環球長倉基金的中資股持倉仍較基準低420點子

MSCI中國指數今年來累升18%，滬深300指數亦升8%。高盛指，過去十年，中國A股於農曆新年開市後首周，平均有2%升幅，而且上升的機會率高達70%，若歷史重演，相信中資股可以延續今年以來的升浪。

「雖然中國經濟增長疲弱，但在開關憧憬推動下，自去年10月低位以來，離岸中資股及在岸中資股分別累升59%及19%，跑贏發達國家及新興市場指數。」

該行稱，疫情的高峰已過，而且從農曆新年出行及消費數據來看，人員流動已回復至疫情前的80%至90%，而且節日開支在低基數效應下強勁增長。

高盛預期中資股企業盈利增長17%

高盛指，由於中國是今年主要經濟體中，唯一經濟會錄得大幅增長的國家，高盛於過去兩個月合共調升MSCI中國指數成分股的盈利預測兩次，以反映經濟前景改善及樓市活動回穩，預期企業盈利增長17%，主要由科網股及個別消費股帶動。

現時MSCI中國指數預測市盈率約11.9倍，處於約十年平均水平，高盛預期，指數年底估值約12倍水平，意味大市未來升勢將主要由盈利增長所帶動。

據高盛統計，對沖基金投資者自去年11月以來連續3個月淨買入中資股，令其持有中資股的倉位升至2020年底以來最高，但投資者仍未完全擁抱中資股，環球長倉基金的中資股持倉仍較基準低420點子，在岸互惠基金的現金水平仍高達15.3%，高於5年平均的12.4%，而且A股孖展額度仍低，因此該行維持在岸中資股及離岸中資股「增持」評級。

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編輯：陳韻妍