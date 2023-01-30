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約翰遜指普京戰前曾威脅 「數分鐘內」導彈恐襲英

環球政治 10:41 2023/01/30

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俄羅斯與烏克蘭戰爭爆發前，各界積極斡旋無果。英國前首相約翰遜近日透露，戰前與俄羅斯普京對談時曾明確指出開戰可能產生的制裁，但被對方威脅稱「不想傷害自己」，更揚言俄軍導彈數分鐘內便可能打擊英國本土。

【烏克蘭戰爭】俄少女IG批評俄軍侵烏 被軟禁需戴電子腳鐐 【下一頁】

周日（29日）播出的英國廣播公司（BBC）紀錄片預告中，約翰遜（Boris Johnson）表示去年2月俄烏戰爭前，曾與普京（Vladimir Putin）通話。他指曾向普京表明，一旦俄國入侵烏克蘭，將面對西方制裁及北約（NATO）在邊境加強兵力。

約翰遜亦重申，烏克蘭不會在可見的未來中加入北約。惟普京並不理會勸阻，約翰遜指對方更一度威脅，

「Boris，我不想傷害你，但用導彈只需一分鐘。」（Boris, I don't want to hurt you but, with a missile, it would only take a minute.）

約翰遜亦稱，戰爭爆發後在深夜接到烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）來電，指對方十分平靜。他建議澤連斯基移送至安全地點並稱可以提供幫助，但被對方拒絕。

【烏克蘭戰爭】德為遲供坦克辯護 稱與盟友步伐一致對烏更好 【下一頁】

防相華禮士（Ben Wallace）亦布為紀錄片受訪，並談及戰前訪俄之行。他當時與俄國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）及總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）會面，獲對方確保不會入侵烏克蘭。

華禮士指雙方亦清楚，戰爭勢在必行，揚言烏克蘭人定必反抗。惟紹伊古否定，並聲稱俄國會摧毀烏軍。格拉西莫夫亦向華禮士表明，俄羅斯不會再被羞辱。

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責任編輯：吳漢培

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