約翰遜指普京戰前曾威脅 「數分鐘內」導彈恐襲英

俄羅斯與烏克蘭戰爭爆發前,各界積極斡旋無果。英國前首相約翰遜近日透露,戰前與俄羅斯普京對談時曾明確指出開戰可能產生的制裁,但被對方威脅稱「不想傷害自己」,更揚言俄軍導彈數分鐘內便可能打擊英國本土。

【烏克蘭戰爭】俄少女IG批評俄軍侵烏 被軟禁需戴電子腳鐐 【下一頁】

周日(29日)播出的英國廣播公司(BBC)紀錄片預告中,約翰遜(Boris Johnson)表示去年2月俄烏戰爭前,曾與普京(Vladimir Putin)通話。他指曾向普京表明,一旦俄國入侵烏克蘭,將面對西方制裁及北約(NATO)在邊境加強兵力。

約翰遜亦重申,烏克蘭不會在可見的未來中加入北約。惟普京並不理會勸阻,約翰遜指對方更一度威脅,

「Boris,我不想傷害你,但用導彈只需一分鐘。」(Boris, I don't want to hurt you but, with a missile, it would only take a minute.)