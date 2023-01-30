【濠賭股】永利美高梅反挫逾6%　澳門春節假期按年大升3倍至45.1萬人次

▲ 澳門春節假期按年大升3倍至45.1萬人次

澳門旅遊局表示，由2023年1月21日至27日的春節黃金周假期，據初步統計資料，春節黃金周澳門總入境旅客45.1萬人次，與去年春節黃金周比較，大幅上升297%；酒店業場所平均入住率為85.7%。

濠賭股卻走低，金沙 （01928） 現跌3.1%，報29.55元；銀娛 （00027） 跌54.4元，永利 （01128） 跌6.8%，美高梅 （02282） 跌7.4%，新濠 （00200） 跌5.2%，澳博 （00200） 跌4.6%。

當局指，於今年春節黃金周訪澳旅客共有45.1萬人次之中，內地旅客達26.5萬人次，香港旅客達16.5萬人次。黃金周日均旅客有6.4萬人次，與去年同期大幅上升297%，當中香港旅客日均人次升幅巨大，達26倍。年初三（1月24日）的訪澳旅客破9萬人次，是自疫情以來錄得的最高單日入境人次。

據業界提供的資料顯示，春節黃金周澳門酒店業場所的平均入住率為85.7%，較去年春節上升22.4個百分點。當中以年初三（1月24日）的入住率最高，達92.1%。酒店業場所（酒店、公寓式酒店及經濟型住宿場所）在黃金周的平均房價約為1,575澳門元，較去年春節上升接近5成。

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編輯：姚卓然