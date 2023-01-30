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【火鍋股】呷哺呷哺現升1%　春節收入按年大升1.26倍

股市 09:56 2023/01/30

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【火鍋股】呷哺呷哺現升1%　春節收入按年大升1.26倍

中國春節消費迎開門紅，呷哺呷哺 （00520） 公布，2023年春節總體營收比去年春節增長126%，呷哺呷哺1月份單日營業額刷新銷售紀錄的餐廳已超60家，約佔在營餐廳數量的十分之一。

呷哺呷哺現升1.1%，報8.71元。

呷哺集團相關負責人表示，湊湊火鍋和趁燒歡樂燒肉在高峰期的訂座幾乎已經爆滿，湊湊北京三里屯的KTV火鍋包間，早在半個月前均已訂滿。湊湊火鍋方面，春節檔總體營收比2021年、2022年春節增長51%和21%。從區域來看，太原、鄭州、石家莊等二線及旅遊城市業績表現十分亮眼。

同時，春節期間，呷哺集團旗下新品牌趁燒首店客流量也不斷攀升，累計接客超千人次，銷售額以日復合增長率62%持續上漲，初四（1月25日）翻台率最高，比去年12月低位期增長10倍以上。

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編輯：姚卓然

 

港股 呷哺呷哺（00520） 火鍋
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