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【乳業股】澳優乳業行政總裁退任、主席顏衛彬兼任　以應對內地嬰幼兒配方奶粉市場激烈競爭

股市 08:55 2023/01/30

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【乳業股】澳優乳業行政總裁退任、主席顏衛彬兼任　以應對內地嬰幼兒配方奶粉市場競爭日益激烈

澳優乳業 （01717） 公布，1月27日（上周五）起執行董事兼行政總裁Bartle van der Meer將會退任行政總裁職務，執行董事兼董事會主席顏衛彬已獲董事會委任接替出任行政總裁。澳優乳業指，更換行政總裁乃公司為應對內地嬰幼兒配方奶粉市場競爭日益激烈而採取的鞏固行動其中一環。顏衛彬長駐內地，可確保於疫後時代中迅速回應顧客需要。

Bartle van der Meer將留任執行董事以及彼於集團的其他角色及職務，並將專注於荷蘭的企業合併及收購、乳品供應相關策略及管理以及新資本開支項目。Bartle van der Meer已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任行政總裁事宜需股東垂注。

澳優表示，董事會相信由同一人兼任董事會主席及行政總裁，可確保集團得到貫徹始終的領導，並可更有效率地制定並執行整體戰略，相信此架構不會令權力和授權分佈失衡。

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責任編輯︰梁浩碩

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